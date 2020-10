Cel de-al doilea sezon „Moldovenii” este mult așteptat de către fani

Au castigat o imensa popularitate cu continutul propriu, inspirat din viata de la tara, situatii cotidiene, tipologii sociale, ajungand in acest moment la peste un milion de abonati pe canalul lor oficial de YouTube. Este vorba despre trupa 3Chestii, cunoscuta publicului telespectator din serialul de comedie “Moldovenii”, cel de-al doilea sezon urmand sa aiba premiera la Kanal D sambata aceasta, de la ora 20:00.

De la vedete pe Internet, cu peste un million de abonati si zeci de milioane de aprecieri, grupul celor de la 3Chestii au ajuns staruri pe TV, in serialul de comedie care a pus stapanire pe Romania, inca de la prima difuzare – “Moldovenii”. Debutul celui de-al doilea sezon este asteptat cu sufletul la gura de fanii productiei, dovada fiind sutele de mesaje si comentarii primate de actori, pe diverse retele sociale.

Petronel Gabriel Gongeanu, cel care il interpreteaza in serialul “Moldovenii” pe padurarul Mitica, a explicat care este reteta succesului din online, dar si de pe TV. Actorul si creatorul de continut a marturisit ca aceasta recunoastere a performantei intregii echipe nu poate decat sa ii bucure pe toti membrii echipei si sa ii faca sa creeze, incontinuare, continut atractiv pentru publicul lor.

“Acest buton, primit de la YouTube, reprezinta rezultatul muncii noastre, a intregii echipe <3Chestii>. In Romania, pentru a ajunge la aceasta performanta, de peste 1 milion de abonati, trebuie sa muncesti foarte mult. In primul rand, trebuie sa fii constant, activ saptamanal si foarte creativ. Ca sa ajungi sa primesti acest buton de la YouTube trebuie sa iti placa foarte mult ceea ce faci si sa iubesti neconditionat continutul tau. Am bifat toate aceste elemente, clar este o placere sa agat acest buton intr-o camera si de fiecare data, cand ma simt mai obosit, il privesc si merg mai departe”, spune Petronel Gabriel Gongeanu.

Cel de-al doilea sezon „Moldovenii” este mult așteptat de către fani

Forfota in online si asteptarea celui de-al doilea sezon al serialului “Moldovenii” sunt resimtite din plin de actorii productiei. Petronel Gongeanu explica faptul ca avalansa de reactii in mediul online din partea fanilor il face sa inteleaga nerabdarea de a urmari noul sezon al preoductiei, ce va fi difuzata in fiecare sambata, de la 20:00, la Kanal D.

“Lumea este nerabdatoare, interactioneaza de fiecare data cu noi prin comentarii cand postam despre serialul <Moldovenii>. Tinand cont ca doar un singur video promo <urcat> pe pagina de Facebook are un million de vizionari, va dati seama cat de asteptat este serialul!”, continua actorul.

Nu pierdeti, din 10 octombrie, in fiecare sambata, de la 20:00, comedia la superlativ si o doza uriasa de buna dispozitie, oferite de serialul „Moldovenii”, la Kanal D!