Revista Biz a reunit cele mai de succes femei din România, în cadrul galei Extraordinary Women 2022. Cristina Sava, Marketing & Communication Director Kanal D, povestea succesului

In articol:

Femeile de succes din România, femeile lider, modele în domeniul în care activează, inovatoare, puternice, activiste, antreprenoare și frumoase atât la exterior, cât și la interior s-au adunat la evenimentului anului: Extraordinary Women 2022.

În cadrul evenimentului, nume mari din diferite domenii și-au spus povestea de viață, au dat lecții celor care vor să le calce pe urme, dar au vorbit și despre temerile ce vin la pachet cu succesul, stresul și

munca din spatele unei reușite. Printre cele care merită aplauze la scenă deschisă se numără și Cristina Sava.

Citeste si: Kanal D, lider de audiență cu emisiunea de reportaje “Asta-i România!” #Stația s-a clasat pe primul loc, la nivelul publicului Național și Comercial

Cristina Sava, în prim-planul galei Extraordinary Women 2022 [Sursa foto: Captură video]

Cristina Sava, prezentă la Extraordinary Women 2022

Cristina Sava este Marketing & Communication Director la Kanal D și una dintre femeile care, după cum spune chiar ea, face lucruri mari din plăcere, pasiune și dorință, nu pentru a se pune pe un piedestal.

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Simplitatea și iubirea cu care activează în domeniul care a dus-o pe culmile succesului în ultimii ani au făcut-o să fie privită acum ca o femeie ce poate deschide drumuri și viziuni pentru alte doamne și domnișoare dornice de a avea o carieră de succes

”Cred că toate ne-am întrebat de ce suntem aici. Uneori faci lucruri extraordinare, dar nu cred că ești atât de preocupat de acest lucru, pentru că tu ești preocupat să faci lucruri, nu să te miri de cât de bun ești. Și atunci, cred că toate am trecut prin această întrebare și mă bucur să cunosc povești, să descopăr că toate avem temeri, întrebări, dar cu toate acestea încercăm să reușim”, a spus Cristina Sava, la Extraordinary Women 2022, despre femeile de succes printre care se numără și ea.

Deși numele său este cunoscut și apreciat în lumea marketingului, Cristina Sava este conștientă și recunoscătoare că doar alături de echipa din spatele său a ajuns unde este astăzi.

Cu mândrie, respect și prietenie, așa vorbește directorul departamentului de marketing de la Kanal D despre oamenii pe care îi are în subordine.

Conform spuselor sale, doar împreună au ajuns în top, în fața telespectatorilor și la inimile lor. Însă, precizează că, dincolo de frumosul ce se lasă văzut de o țară întreagă, ea și echipa sa muncesc mult, depun eforturi considerabile, sunt mereu în acțiune, inventivi, pasionați și puternici.

”Sunt foarte mândră de echipa mea, sunt oameni pe care îi am mereu aproape. Suntem echipă, suntem prieteni, lucrăm de foarte mult timp împreună, sunt foarte mândră de ei, sunt oameni cu personalități puternice, suntem toți pasionați de ceea ce facem. Merg pe ideea că pot înțelege orice, atât timp cât facem performanță. Împreună am consolidat o echipă și am pus bazele unei fundații care s-a dovedit utilă. Noi nu ne oprim niciodată. La marketing lucrurile par frumoase. Chiar sunt frumoase, doar că dincolo de aparențe este muncă, sunt eforturi, sunt lucruri pe care trebuie să le facem zi de zi. Iar într-o televiziune mediul este atât de dinamic”, a mai spus angajata postului de televiziune turcesc.

Citeste si: Kanal D, lider de audiență în Prime Time, cu serialul “Aripi frânte”

Alături de Cristina Sava, la evenimentul Extraordinary Women 2022 au mai fost aplaudate și alte nume mari, fiecare având câte o poveste a succesului de care se bucură acum.

Sonia Argint, TV Host & Founder @doer.ro

Maria Metz, CEO, NTT DATA România

Camelia Cavadia, Managing Partner, Fabrica de PR

Daciana Sârbu, Antreprenor, Mara Mura

Mihaela Hoffman, Coffee&Premium Spirits Business Director, Coca-Cola HBC

Ana Morodan, Antreprenor online

Simona Păun, Pilot de linie

Anca Buzoianu, Rectorul UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Maria-Luiza Popescu, Senior manager digital activation content, Adidas

Jagoda Gwardys Zientara, Chief Operating Officer, Carrefour România

Adriana Istrate, Sportiv, Prima femeia la Maratonul din Antartica

Laura Lazarescu, Managing Partner, BISM

Oana Petroff, CEO, MediaCom Romania