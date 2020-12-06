Rezultate alegeri parlamentare 2020. Harta completă a secțiilor de votare din București

Românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani, duminică, 6 decembrie. Cum arată harta completă a secțiilor de votare din București.
În plină pandemiei de coronavirus, autoritățile au decis că alegerile parlamentare se pot desfășura fără a pune în pericol sănătatea românilor. Astfel, Comitetul pentru Situații de Urgență a stabilit reguli pentru a combate răspândirea noului virus, în ziua votului, când cetățenii țării își aleg reprezentanții în Senat și Camera Deputaților.
Secțiile de votare București. Alegerile parlamentare 2020
In articol:
- Secțiile de votare București. Alegerile parlamentare 2020
- Care este secția de vot unde poți vota
- Alegeri parlamentare 2020
Conform calendarului electoral, campania a început pe data 6 noiembrie și se va încheia pe 5 decembrie, la ora 07:00. Pe data de 6 decembrie, membrii comisiilor din secțiile de votare vor începe pregătirile începând cu ora 6:00, iar de la 7:00 dimineața se vor deschide toate secțiile de votare din țară.
Citeste si: Data alegeri parlamentare 2020. Românii sunt chemați la urne pentru a-și alege deputații și senatorii
În București vor fi organizate mai multe secții de votare, iar mai jos atașăm harta cu toate acestea. De precizat că, în cazul în care ai domiciliul în Bucureşti, în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat.
Urnele la alegerile parlamentare 2020 vor fi deschise publicului în intervalul 07:00 - 21:00. Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică seara, 6 decembrie, după închiderea secțiilor de votare, când vor putea fi făcute publice datele exit-poll-urilor. Rezultatele finale vor fi anunțațe cel mai probabil în săptămâna 7-14 decembrie.
Care este secția de vot unde poți vota
Alegătorii pot vota la parlamentare 2020 doar la secția unde sunt arondați. Puteți afla aceste informații accesând pe pagina web a Registrului Electoral. Este necesară completarea a trei câmpuri:
CNP - codul numeric personal
Numele de familie
Codul de verificare pe care îl vedeți pe site
Alegătorii care au viză de flotant, dar nu s-au înscris în Registrul Electoral, care se face printr-o cerere înaintată la primărie, trebuie să voteze la secția unde este arondată adresa respectivă.
Alegeri parlamentare 2020
Românii care dețin un act de identitate al cărui termen de valabilitate expiră în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, informează AEP.
Citeste si: Când au loc Alegerile Parlamentare și care este orarul complet al scrutinului
Potrivit Deciziei 35/2020 a BEC „alegătorul care deţine un act de identitate dintre cele prevăzute la art. art. 83 alin. (1) – (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 în baza acestuia”, se arată în decizie.
Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.
Lista candidaţilor din Bucureşti la Senat, la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot.
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
DIACONESCU CRISTIAN
ONACA DOREL-CONSTANTIN
FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN
DĂNĂU DRAGOŞ CORNELIU
TECUCEANU MARIOARA
SEBE RĂZVAN-NICOLAE
MĂLĂIA CĂTĂLIN-EMIL
SAVA OANA-MARIA
CHICOŞ GABRIELA
DOHOT ION-DUMITRU
MUŞAT LUMINIŢA-MARIANA
ŞERPESCU CĂTĂLIN-CONSTANTIN
ZĂRNESCU DAN
MARTIN ION
PODAR MARIAN-VASILE
BUCIU MIRELA-LUCREŢIA
BUZNICEA CRISTINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
CÎŢU FLORIN-VASILE
CÎMPEANU SORIN MIHAI
ANISIE MONICA-CRISTINA
DOBROVIE MATEI-ADRIAN
POPESCU LIGIA-CECILIA
TĂNASE VIOREL
IVAN FLORIN-CĂTĂLIN
MERAN ŞTEFAN-DAN
TUDOROIU LUCREŢIU
TILEA DOINA-MARIA
GRUMAZ ALEXANDRU
DUMITRU CIPRIAN CONSTANTIN
FARKAŞ ORTANSA-ANDREEA
PLAVETI IULIUS-DAN
BADIU DUMITRU-CRISTINEL
BĂLUŢĂ AURELIAN-VIRGIL
GHEORGHIU PETRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA
POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
PRECUP MIHAI-CĂLIN
SAVA OTILIA
METEHĂU ANDREI-GEORGE
CAZACU DRAGOŞ
HORGHIDAN CARMEN-MARILENA
TUDOSE DUMITRU
LAZĂR MIHAI-DANIEL
PATRICHI VICTOR-ŞTEFAN
MĂRĂCINE CRISTIAN
CIULU MIOARA-SABINA
CARP IOANA-CRISTINA
DUŢU IONUŢ-ADRIAN
SOARE ALEXANDRU-BOGDAN
DRAGOMIRESCU COSTIN-MIHAIL
ONICA IOAN-IULIUS
DRĂGHICI MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
FIREA GABRIELA
STREINU CERCEL ADRIAN
MUTU GABRIEL
ZAMFIR DANIEL-CĂTĂLIN
KANSOU ALEXANDRU-HAZEM
GEANTĂ FLORIAN-DANIEL
ANTIPA ADRIANA-LARISA
HLIZA MIHAIL-BOGDAN
TUDOR MIRONA
MARINESCU IONELA
LUCA CONSTANTIN
POPESCU GEORGE
ZAHARIA RĂZVAN-CRISTIAN
DANCIU IOAN-BOGDAN
STAN TĂSEL-SILVICĂ
HAITĂ VALENTIN-ION
BOŢAN IONUŢ-CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS
PĂLĂRIE ŞTEFAN
DINICĂ SILVIA-MONICA
SPĂTARU ELENA-SIMONA
GHICA CRISTIAN
DRAGU ANCA DANA
PRESADĂ FLORINA-RALUCA
ALEXANDRESCU VLAD-TUDOR
SĂNIUŢĂ ADINA
COBIANU CEZAR-ADRIAN
NIŢU COSMIN-MĂDĂLIN
ARCU CONSTANTIN
POP VIORICA-ALINA
MĂRGEANU VASILICA
DUMITRESCU DAN
IONESCU EMIL-OVIDIU
MATIANU ROBERT CLAUDIU
VICOL NED
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
KŐVER ZOLTAN JÁNOS
ILLYES MARTON
BARÓTI JUDIT
BEJAN IBOLYA
BATHORY ISTVAN
MATHE CIABA
KÁNYÁDI MIHÁLY
VARTANOVICI AGNETA-VERONICA
KOVACS GHEORGHE
MATHE ALEXANDRINA
LUNKA ROBERT-IOAN
ENESCU ŞERBAN-PETRU
BAKO MARIA
NEDELKA GÁBOR
SARKÖZI EVA
ANDRAŞ ALEXANDRU
FEKETE NICOLAE-PETRE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE
Citeste si: Avertizare de la ANM. Cod galben în România. Ce zone vor fi lovite de vremea rea - evz.ro
Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro
VARLAM ION
RIZESCU RADU
ZAHARIA MARIA EMANUELA
GEANGU CONSTANTIN
DOJA-FODOREANU ION-ADRIAN
FLOAREA LIVIU-GHEORGHE
ZEANA CORNELIU
MARCU NECULAI-LIVIU
BALINT MIHĂIŢĂ-MARICEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ
IONESCU TUDOR
GRASU GEORGE
NECHITA-BURCULEŢ CONSTANTIN-ŞERBAN
NĂSTASE DRAGOŞ-ARALD
CAPŞA CECILIA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ
BANU JOHN-ION
PARTIDUL VERDE
NICULA MARIA-MAGDALENA
TĂNASE LIDIA
VASILE CRISTIAN
LAZĂR-ŞERBĂNESCU JAQUELINE-MARILENA
TOADER FLORIN
ILIE DANIEL-IONUŢ
UCĂ LIVIU-CONSTANTIN
TUDOSE ELENA-CRISTINA
NĂSTASE ŞTEFAN
CALOIANU MIRCEA-CĂTĂLIN
CRISTIAN MARGARETA
OPRICĂ ZAMFIRA
STRUGARU CONSTANTIN
LAZĂR GHEORGHE-ILIE
DRAGOMIR CĂTĂLINA IONELA
ALBU ALEXANDRA-ROXANA
BERCEANU VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD
DÎRLĂU ANDREI-EMIL
MITROI FLOREA
IANCU ELENA
DIMA ŞTEFAN-OVIDIU
HILA TUDOR-VIRGIL
BUTNARU NICU
UDESCU ŞERBĂNEL-MIHAIL
COSTANDACHI CRISTIAN
BUDIŞ CECILIA-IOLANDA
AVRĂMIŢĂ PETRE
DAN GHEORGHE-VALENTIN
BREZEANU LUCREŢIA-EUGENIA
CHIŢA CONSTANTIN-NICOLAE
CIUBUC CRISTINA
CREFELEAN IONICA-RAMONA
MAZĂRE MIHAELA-DOINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
IONESCU CONSTANTIN
BRĂNESCU CONSTANTIN
SCARLET NEGUŢA
CIOBOTARU IOAN-CRISTIAN
TAVŞANCE PAUL-VALERIU
MIHAIL ION
CIZER EUGENIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
NICOLAE ŞERBAN
BALABAN RADU
VĂTAFU AURICA
DIMITRESCU ALEXANDRU-DANIEL
DINU RADU-LUCIAN
BUSUIOCESCU TUDOR-GABRIEL
ŞAPERA DUMITRU
BALTEŞ CRISTI-MARIAN
VERNESCU MARIUS
IACOB ALEXANDRU-SILVIU
ANDRIESCU CRISTINA-ALEXANDRA
CÂTU MARIUS-ŞTEFAN
TODIREANU LUCIAN-MIHAIL
ALECU ION-MARIUS
POTCOVARU LAURENŢIU-ŞTEFAN
TODIREANU OANA-ALEXANDRA
TEODORESCU FLORENTINA-ROXANA
ALTERNATIVA DREAPTĂ
LICXANDRU VALENTIN
BOGDANIUC LILIANA-SELENA
PREDA FELIX CLAUDIU
UNCU DANIEL-MARIAN
CERKEZ RADU
PÂRVULESCU EUGEN
CÂMPEAN IOAN-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE
TĂNĂSESCU CLAUDIU
EDU MIHAIL
TUDAN MIRCEA
TĂNĂSESCU SIMONA-FLORINA
ANGHELINI ELENA
VIANU DORIN-VLADIMIR
MUREA SORINA-ANGELA
UŢĂ VALENTIN
RĂDULESCU JANA-IOANA
FARAFIN ALINA-MIHAELA
CRĂCIUN SORIN-VALENTIN
ANGHELINI ADINA-TEODORA
NICULESCU NELU
SANDU DOINA-MARIANA
MARINESCU MARIA
CULEA ADRIAN-IULIAN
FLOREA ROXANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
BRUYNSEELS RAMONA-IOANA
TOADER ULISE
MINEA RADU-DUMITRU-MAXIMILIAN
PRICĂ ION
CUREA VIOREL-MARIUS
CRISTESCU LUMINIŢA
CHIRANA CAMELIAN
TOMESCU GHENEA-VIOREL
MILITARU ADRIAN-LEONARD
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
DIMA PETRICĂ
NIŢĂ FLOAREA
ZDROBIŞ COSTICĂ
GRIGORE MARIANA
NAE EMIL-MARIAN
CINDĂU DUMITRU
Lista candidaţilor din Bucureşti la Camera Deputaţilor, la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot:
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
TOMAC EUGEN
CONSTANTIN IOANA-FELICIA
MOISE COSTIN-SEBASTIAN
NEGOIŢĂ GHEORGHE-LIVIU
FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL
RĂDULESCU GABRIEL
IONESCU ANDREI-GEORGE
CIOCOI CRISTIAN-GABRIEL
CĂŞVEAN CĂTĂLINA
VANEA OLIVIA-ADRIANA
ATANASIU OANA-ROXANA
BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN
TRĂISTARU NICOLETA-VERONICA
BUNESCU ALEXANDRU-RĂZVAN
DIMULESCU SANDA
NEGRILĂ CORINA DANIELA
FERARU COSMIN
PAVEL ANDREI
ENĂCHESCU CRISTINA-ELENA
OPRIŢESCU CONSTANTIN
MOCANU CĂLIN-ŞTEFAN
HAIDĂU CRISTIAN-IONEL
IORDACHE FLORINA-ISABELA
IONESCU CLAUDIU PAUL
DUNOSE MARIAN-VALENTIN
BĂBEANU DENISA-GEORGIANA
CHIRIŢESCU FLORIAN
IOSU AMALIA-ELENA
TRASCU CĂTĂLIN-SORIN
GIURANIUC ADELA-LUIZA
GRIGORE VICTOR-NELU
GÂMFĂLEANU GEORGE
ILIE CĂTĂLIN-ANDREI
MIHAIL IOAN-BOGDAN
IONAŞCU DIANA-NICOLETA
VASILE RODICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
ORBAN LUDOVIC
ALEXANDRU VICTORIA-VIOLETA
TRĂILĂ CRISTINA
TĂNASE ANTONEL
BURDUJA SEBASTIAN-IOAN
BĂCANU CRISTIAN-TUDOR
POPESCU PAVEL
MAREŞ MARA
NICOLESCU DANIELA
GRIGORESCU IULIANA-CRISTINA
TINICHE BOGDAN-GABRIEL
MORARU LIVIU-ALEXANDRU
VIJULIE FLORENTINA-VIOLETA
CURMEI CĂTĂLIN-VALERIU
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA
DUMITRIU CRISTIAN-PANAIT
DE MEZZO MARIO-LUCIAN
NIŢU CĂTĂLIN
PRODEUS ILEANA-MIHAELA
PUŞCAŞ IONEL
CROITORU ION
PRUNĂ TUDOREL
BRĂTIANU RĂZVAN
BALOV ADRIANA-IOANA
FRIEDMANSKY MIRCEA-LAURENŢIU
COPACI CONSTANTIN-ALIN
DUMITRIU MONICA-LOREDANA
ULMEANU FLORENTIN-ADRIAN
PAVELIU CORNELIU-MUGUREL
LAZĂR RAREŞ
SUCIU ALEXANDRU
HEIMANN MICHAEL
GHEORGHE DANIEL-PAUL-ROMEO
GRECIA IONUŢ-BOGDAN
GORUNESCU SILVIU-MARIUS
PÎRJOL LAURENŢIU-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA
PONTA VICTOR-VIOREL
PODAŞCĂ GABRIELA-MARIA
PREDOIU SILVIU
IONESCU TUDOR-TIM
VOICU ION-VALENTIN
BĂLĂŞOIU ANCA ELENA
VĂCARU CIPRIAN-NICOLAE
SÎRBESCU IOANA-ALEXANDRA
IVAN MARIUS-IONEL
MAIORESCU MIRCEA ADRIAN
CÎRLIGEANU CODRUŢ-COSTIN
ZAMFIR CODRIN-IONUŢ
AMINAI DARIUSH-LUCIAN
TRONCEA FLOREA
CÂRSTEA BOGDAN-CONSTANTIN
GIULEA ALEXANDRU
BODNAR DANIEL
PREDESCU ŞERBAN-DAN
ILINESCU GEORGE CONSTANTIN
ROMAN IRINA
IACOB ION
DINU MARILENA
ALDEA CAPELINI
MELINTE DANIELA-BRÎNDUŞA
ALEXE CĂTĂLINA-MARIA
IURCU LAVINIA
COARNĂ FLORINA-ANCUŢA
RADU ANDREEA
ALBEŞTEANU CLAUDIA-REBECA
COSMA GEORGE-IONUŢ
REPAN MATEIU-DIMITRI
MAFTEI AUGUSTIN
ŢÂULESCU CRISTIAN-ANDREI
BUCUR TEODORA-DANIELA
GHIMPA ALEXANDRA
PANDELE RĂDUCU
ION IONUŢ EMIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
RAFILA ALEXANDRU
TUDORACHE DANIEL
TUŞA ADRIANA-DIANA
FLOREA DANIEL
GOLEAC NICOLETA-MATILDA
NASSAR RODICA
MIHĂLCESCU CARMEN-ILEANA
POPESCU DAN-CRISTIAN
FLOREA OANA-CONSUELA
MANOLE PETRE-FLORIN
BUTACU SIMONA-VALENTINA
SIMION PAUL-EDUARD
STANCU CEZAR-COSTIN
SIMION COSTIN
PCHIRICĂ PETRE
IACOB EMANUEL
CIMPOIERU ALINA-GEORGIANA
ŞTEFANA CĂTĂLINA
PANINOPOL NICOLETA
NEGOIŢĂ ANDA-IOANA
JURUBIŢĂ GEANIN-GEORGIAN
PANĂ TRAIAN
ANGHEL FLORIN
ALEXANDRESCU FLORIN-CRISTIAN
UNCIULEANU MITICĂ-CĂTĂLIN
ŢÎRDEA ANDREI-ALEXANDRU
MAIORU VLAD-ALEXANDRU
MĂRGĂRIT PETRE
ŢANE LAURA-DANIELA
RĂDULESCU MILICĂ
SĂVULESCU ALEXANDRU-ROLAND
CURCĂ ALEXANDRA-IOANA
RÂPEANU RĂZVAN-IULIAN
MARIN CRISTIAN-SORIN
ZAHARIA-VIŞOIU DARIA
PASCIUC PAULA
CHERECHEŞ RALUCA-FLORINA
ALIANȚA USR PLUS
NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL
CRISTINA-MĂDĂLINA
ŢOIU OANA-SILVIA
SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL
BUZOIANU DIANA-ANDA
BADEA MIHAI-ALEXANDRU
TENIŢĂ DRAGOŞ-CĂTĂLIN
POP RAREŞ-TUDOR
STOICA DIANA
APOSTOL ALIN-GABRIEL
NEAGU DENISA-ELENA
ÖZMEN OANA-MARCIANA
DIMITRIU ALEXANDRU-PAUL
BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU
MOCANU NELU
NIŢULESCU GABRIELA-CRISTINA
SAS CRISTIAN-TRAIAN
STANCIU RADU-VALENTIN
CARP MARIAN-IULIAN
SĂMĂRTINEAN EMIL
NISTOR RĂZVAN-GABRIEL
STOIAN TEODORA
BĂDOIU MIHAELA-CĂTĂLINA
LĂZUREANU IOAN-VALENTIN
JIDA MIHNEA-MIHAIL
BADEA ŞTEFAN-ALEXANDRU
POPOVICI TEODOR-BOGDAN
CURCĂ ADRIAN
IONESCU MIHAI-CRISTIAN
EREMIA MARCEL-MARINEL
TUDOR LIVIU
GROSU CARMEN-ANGELA
IRIMIEA LAURA-MIHAELA
DUMITRESCU ROXANA
CRUCEANU ALEXANDRINA
MOLDOVEANU CRISTINA-GABRIELA
STANCIU DĂNUŢ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
HORVÁTH CSABA
BENCZE JÓZSEF
KŐVER ORSOLYA-MARIA
SZIGETI BOTOND
TOTH TÜNDIKE
ANDRAŞ IBOLYA
BALAZS ELZA
TIŞCĂ EDITH
HORVATH BALÁZS
NAGY ANDREI
CĂNEA TIMEA-MELINDA
HEGYI ANNA-MARIA
VELCZ ANA-MARIA
BODO ANDREI
JÁNOSY EMMA
HEGYI ANAMARIA
BENEDEK LASZLO
KEREKES GHEORGHE
NEGUŢ SUSANA
KLUGER MARIA-TEREZIA-PETRONELA
DEMETER RÓBERT
VELCZ ALEXANDRU
BARBU ELISABETA
TOTH OLIVER-RENATO
HEGYI MÁRTON
CSIKI ERZSÉBET
CIUCLEA MAGDALENA
RUNCAN ELENA-ELISABETA
WAGNER ALEXANDRU-ADALBERT
LÁZÁR SAMUEL
BODO IDA
FRUNZĂ VIORICA-MARGARETA
DEMENY TIMEA
CONSTANTIN IULIANA
GHIOCA MAGDA
EGETŐ ZOLTAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE
GRIGORIU MIHAI-THEODOR-CONSTANTIN
POPESCU ALEXANDRU
VLAD VIRGIL
POPA MIRCEA-IOAN
ENESCU CARMEN-ADRIANA
DOBROTĂ ANCUŢA
DINUŢĂ VICTOR
RADU MIHAELA-MONICA
PRALEA ANDREI
BANNER-DOBRESCU IOANA-MIHAELA
RĂDUCANU CONSTANTIN-AUGUSTIN
IOSIF VENERA
FLOREA BIANCA-VALENTINA
BALINT GELU-ADRIAN
VOICU EUGEN
MAXIM DRAGOŞ-DĂNUŢ
STOIAN MIRCEA ANDREI
NESTOR RADU
SAMOILĂ FLORIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ
LALA DORIN-GEORGE
IURUC NICULAE
PRIŞCHING LAURENŢIU
STUPARU IONUŢ-CRISTIAN
ZAMFIRA SORIN-CRISTIAN
NĂSTASE GEORGIANA-EMILIA
CRISTESCU HORIA
HOMOR MARIAN-ION
IVAN LAURENŢIU
TIŢĂ NIKY-ANDREEA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ
RICCIO DANIELA
CURIC ELENA
APATIEI PETRICĂ
PARTIDUL VERDE
CĂLINESCU FLORIN
DUMITRU SILVIU
MECHNO CRINA-VERONICA
STOICA CĂTĂLIN-NICOLAE
GRĂDINARU ROXANA-MARIANA
STANCU ŞTEFANIA
TOMA ELENA
MAGEARU LAURENŢIU
GERMAN CORNELIA-FLORINA
BREGA OLEG
RADU ALINA-MIHAELA
BURGHIU PETRICĂ
MECHNO IOAN-ADRIAN
SANDU ELENA
BRÎNZAN GHEORGHE-DANIEL
MATEI MIRELA-MIHAELA
CAZIMIROVICI RĂZVAN
DĂNECI IONELA-ROMINA
NIEKOOP LIDIA-OCTAVIA
BORLEANU LUCIA
GHEORGHIŢĂ CĂLIN-DAN
FĂLCOIANU VICTOR-ALEXANDRU
NEACŞU ANDREI-IONUŢ
KOTOV EDUARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
SIMION GEORGE-NICOLAE
MIHAI ANA-MARIA
GEAMĂNĂ DRAGOŞ
VÎLCU SELENA-GABRIELA
NEAŢU EUGENIA
COMAN ION
CHIŢA MARIUS
ENACHE DIANA
COTÎRLAN SIMIONIUC COSTEL
CIOSICI CLAUDIA-NELA
STANOMIR PAUL-SEBASTIAN
FLOREA STELA
BORDEANU CĂTĂLIN-FLORIN
BOSANCU GEORGE-ALEXANDRU
VASILACHE PATRICIA
CIOBANU CRISTIAN
VASILE DUMITRU LUMINIŢA LUANA
CIMPOAE ANGHELINA
ODAJIU ECATERINA
LUPAŞCU ALEXANDRA
COMAN IONUŢ-LUCIAN
POPESCU GEORGE-ALIN
PENG ZHI-DA-RĂZVAN
NICULA CRISTIAN-NICOLAE
MITROI TIBERIU-FLORENTIN
IVANCIU AUGUSTIN-EMANUEL
SIMIONOVICI CONSTANTIN
SFETCU CARMEN
BÂRCOCI IULIAN-ŞTEFAN
DIACONU ROMEO-MIREL
DIMA CEZAR
CIOBANU OCTAVIAN
MORUZI EDUARD-MIHUŢ
NEGREA ADELA
CARAIAN VASILE
ABAZA VIOLETA-ADRIANA
IONESCU VALENTIN-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
IONESCU ADRIAN-VIRGIL
CIOBOTARU CORALIA-ROXANA
IOANA ION-FLORIN
ANTOHI MARTA
DINU DĂNUŢ-IONEL
CÂLŢAN TEOFIL
TIŢA MARIAN
BORNACI DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
PLEŞOIANU LIVIU IOAN ADRIAN
POP DĂNUŢ-ONUŢ
PAVELESCU AURELIAN
VASILE VALENTINA-BIANCA
RAŢĂ NADIA-DINUCA
TANAKA ANA-MARIA
MUSCALU ŞTEFAN-MARIUS
OIŢĂ DĂNUŢ
MIRICĂ CRISTINA-ALEXANDRA
BRÎNCOVEANU MARIN
ALECU EMILIA-FLORENŢA
PREDA DRAGOŞ-ŞTEFĂNIŢĂ-GRAŢIAN
OPREA CORINA
DRĂGHICI IULIAN - SORIN
CONSTANTIN MIHNEA-ANDREI
SIMA FLORIN
MITU ADRIAN
GHIDOLU-CAVALERU AURELIA-DENISA
SOARE LAURA-CRISTINA
DOROBANŢU IOAN-MIHNEA
NEACŞU DĂNUŢA
MARGALINA IOAN-ALEXANDRU
CAZACU CONSTANTIN
HUIBAN BOGDAN-SEBASTIAN-GHEORGHE
PÂRVU DUMITRU-ALEXANDRU
TOADER RELU
KARIMI-JAVINANI SIMONA-ILEANA
MARINESCU ANDREEA-GEORGIANA
BÎCĂ GEANINA-ALEXANDRA
SECĂREANU CARMEN-ADRIANA
BUGA RĂDIŢA
ŞAPERA MARIANA
MUNTEANU ANA-MARIA
BOGDAN ANATOLIA-ELENA
MARINESCU ELENA-MARIANA
PETCU-MOLDOVEANU MĂDĂLINA-DANIELA
ROMAN-VERNESCU MIHAELA-BEATRICE
ALTERNATIVA DREAPTĂ
RADU ALEXANDRU MARIAN
LICXANDRU ELVIRA-MARILENA
CRUDU ALEXANDRU
BOZ ALEXANDRU-CONSTANTIN
DICĂ MIHAI-LIVIU
ŞTIOLICĂ FLORIN
SOARE ŞTEFAN
CREŢU MARIA-CODRUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE
IOVICI TEODOR-VICTOR
TULUGEA DANIL
CRISTESCU MIHAI
GHENCIU ANGELA
GHICA CIPRIAN-DANIEL
SANDU BOGDAN-NICOLAE
HANTEA ROXANA-THEODORA
MATACHE CARMEN
VASILE MARIAN
ILINCA LUCIAN-CRISTIAN
VOINEA LAURENŢIU-EMILIAN
CIULPAN ANA
RĂDULESCU MIRCEA
CONSTANTINESCU IONUŢ
DATCU MIHAI
NICULESCU VALENTINA
OLTEANU FELICIA
LUNGU GABRIELA
MAFTEI VIOREL
TĂNĂSESCU DAN-TUDOR
TIRON CĂTĂLIN-CONSTANTIN
ILIESCU GEORGE-VALENTIN
PĂUN MARIANA
BEREA ELENA-NICOLETA
CARAMAN IOANA-PAULA
TOPAN DANIEL
STANCIU DANIEL
BEREA ANA-MIHAELA
BRĂTUIANU JENEL
ŞERBĂNESCU CRISTIAN
DOMNU DORINA
MANDOC ŞTEFAN
PETCU MARIAN
GROSU CONSTANTIN
PLEŞEA PARASCHIV
STANCU ANGHEL
ANDREESCU ELENA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
VASILE BOGDAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
DOBRIŢOIU CORNELIU
POPESCU DUMITRU-DIAN
TEODOR MIHAI-CRISTIAN
MINEA IONEL
MISCHIE DUMITRU
CONSTANTIN ANGELA
PAFOTACHE LIVIU-GEORGE
PIOVAN NICOLAE
FLORESCU THEODORA-IULIA
GURZĂU MARIAN-CIPRIAN
SPĂTARIU MARIAN-DANIEL
DUMBRAVĂ GABRIEL-ŞTEFAN
PVLANDIS ROMEO-GABRIEL
PBĂLAN LUDMILA
PNEACŞU FLORIN
TUDORAŞCU CRISTIAN-ANDREI
BARBU NICOLETA
IORGA ELENA-RAMONA
DOBRESCU LAURA-DIANA
PAVEL DUMITRU
PÂSLARU IULIANA-MIHAELA
ANDRAŞ CĂTĂLIN-GABRIEL
LIVINSCHI GHEORGHE
CANDEA CORALIA-IRINA
LEPĂDATU ELENA-ANDREEA
PGHEORGHE CRISTIAN-MARIAN
PAPASMANGIU ŞTEFAN
DITCOV MIHAI-GEORGE
DOBRE-DĂDUŢ LORENA-CLAUDIA
SCARLAT NICOLAE-MARIAN
SOARE IRINA
PDINU ADRIAN-DANIEL
SINESCU CONSTANTIN
LEFTER OANA-COSTINA
DOBRIN ANDREEA-GEORGIANA
ANASTASIU CRISTIAN-MIRCEA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
ZBĂGANU GHEORGHIŢĂ
CRUŞOVEANU RĂDIŢA
NOVAC CRISTINA
NIŢU GEORGIANA-CERASELA
CANDIDAT INDEPENDENT GEONEA IONELA-ALINA
CANDIDAT INDEPENDENT NICOLAE VALERIU-CIOLAN
CANDIDAT INDEPENDENT ŞERBAN DANIELA
CANDIDAT INDEPENDENT OPREA GABRIEL
CANDIDAT INDEPENDENT STOCHIŢĂ AUREL-CĂTĂLIN
SURSE: AEP