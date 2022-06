Unde poți vedea rezultatele la Evaluarea Națională 2022 [Sursa foto: PixaBay] 10:48, Jun 23, 2022 Autor: Alexandra Nistor

In articol:

Așteptarea a luat sfârșit! Elevii își pot afla primele note la probele de la Evaluarea Națională 2022.

Unde poți vedea notele de la Evaluarea Națională 2022

Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă elevii pentru a-și afla notele. Află toate detaliile!

Site-ul oficial al Ministerului Educației este asaltat de elevii din toată țara. Astfel, rezultatele sunt afișate online, pe site, dar și fizic, la centrele unde s-au susținut examenul național.



Notele la Evaluarea Națională 2022 le puteți vedea AICI.

Pentru a afla notele online, accesați site-ul, și introduceți codul unic de identificare al copilului. Elevul a primit codul respectiv când a susținut prima probă a Evaluării Naționale. Rezultatele se afișează sub anonimat de doi ani, din cauza legii stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal.



Citeste si: Subiecte Matematică Bacalaureat 2022. EDU.RO a publicat SUBIECTELE la Matematică BAC 2022 UPDATE

Care este procedura de depunere a contestațiilor

Conform calendarului Evaluării Naționale, tot astăzi elevii pot merge, împreună cu unul dintre părinți, la centrul de examinare unde au susținut probele, pentru a depinde contestații. Absolvenții de gimnaziu care nu se așteptau la notele primite pot face contestații la prima, a doua, a treia sau chiar toate notele care consideră că nu sunt potrivite.



Unde poți vedea rezultatele la Evaluarea Națională 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Zilele destinate depunerii contestațiilor sunt 23 și 24 iunie 2022, urmând șase zile în care se vor soluționa. Mai exact, alți profesori vor recorecta lucrările elevilor și vor da o a doua notă, care va rămâne nota finală, care nu se mai poate schimba. Afișarea rezultatelor finale este pe 30 iunie 2022.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se căsătoresc? Declarațiile făcute de artist: „Cu acte și fără...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Proba la Limba Română le-a dat bătăi de cap elevilor

Proba scrisă la Limba română a fost prima susținută de elevi în cadrul examenului național. Conform Ministerul Educației, peste 155.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut această probă.

Cu toate că elevii s-au pregătit intens pentru Evaluarea Națională, au avut momente de cumpănă în timpul examenului și multe întrebări rămase după încheierea examenului. Mai exact, din cauza emoțiilor sau a neatenției, candidații nu au fost siguri de răspunsurile pe care le-au dat la exercițiile de la subiectele I și II.

Astfel, textele „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea, le-a dat bătăi de cap copiilor, lăsându-i cu semne de întrebare până la apariția baremului.

„E bine dacă am asociat textul 1 cu Domnul Goe? Tema comună călătoria”, „Este bine dacă am asociat cu Fram ursul polar? Am făcut despre relația om-animal”, „Ce se întâmplă dacă la textul narativ am 30 de rânduri?”, „Educația prin prietenie este valoare culturală?”, „Dacă am pus neîncrederea evidențiată în mod direct de carte narator e bine?”, „Dacă la punctul 8 am pus un i în plus sau în minus se scade?” sunt doar câteva dintre îngrijorările elevilor imediat după ieșirea din sala de examinare.



Citeste si: SUBIECTE Matematică Evaluarea Națională 2022. Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul la MATEMATICĂ de la Evaluarea Națională 2022 UPDATE

Calendar Evaluarea Națională 2022

23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor