Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Numerele extrase joi, 9 decembrie 2021

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Rezultatele de joi, 9 decembrie 2021. Azi au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc

Joi, 9 decembrie 2021, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele vor fi extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de duminică, 5 decembrie.

Numerele extrase duminică, 5 noiembrie 2021

Joker: 8, 5, 30, 36, 17, +13

Loto 6 din 49: 16, 10, 15, 18, 40, 4

Loto 5 din 40: 31, 39, 37, 29, 21, 22

Noroc: 2 3 0 2 4 6 1

Super Noroc: 9 3 8 9 2 8

Noroc Plus: 1 3 3 3 9 0

LOTO 6/49. Reportul din 5 decembrie 2021

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,76 milioane de lei (aproximativ 760.000

de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,84 milioane de lei (peste 574.400 de euro).

Jocul Loto 6/49 este un joc de tip loto, in care numerele dintre care participantii si le aleg pe cele pe care le joaca sunt cuprinse intre 1 si 49, o varianta simpla avand 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleasi ca la celelalte jocuri de tip loto, particularizand la 6 numere din 49.

Joker. Reportul din 5 decembrie 2021

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,27 milioane de euro).

NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 6/49 completate cu variante LOTO 6/49; cu alte cuvinte, nu este posibil sa se joace NOROC fara a juca si LOTO 6/49. In momentul acceptarii unui bilet LOTO 6/49, terminalul produce un numar intamplator de 7 cifre, care este numarul NOROC.

Participantul poate sa joace un numar NOROC sau mai multe- pana la 64.000 numere. Atunci cand opteaza pentru mai multe numere, acestea vor fi de fapt un interval de numere consecutive care incepe cu numarul intamplator produs de terminal.

LOTO 5/40. Reportul din 5 decembrie 2021

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 683.500 de lei (peste 138.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 49.800 de lei (peste 10.000 de euro).

