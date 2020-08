In articol:

Robert Ionescu a devenit vlogger după ce a plecat de la Puterea Dragostei, iar în filmulețele sale, fostul concurent, pe lângă sfaturi legate de exercițiile de la sală, încearcă să le dea sfaturi de viață tinerilor care îl urmăresc.

De ceva timp, Robert Ionescu a devenit protectorul unui băiat care provine dintr-o familie extrem de săracă. Îi spune Ștefan de la Craiova și are grijă de el și de frații lui de câte ori poate. Numai că, Ștefan de la Craiova a reușit să-l bage pe Robert într-un mare scandal, iar fanii acestuia sunt revoltați. Supărați de ceea ce s-a întâmplat cu Ștefan, care a mâncat bătaie de la ”un bombardier”, fanii lui Robert Ionescu l-au îndemnat pe acesta să-l găsească pe individ și să-l bată.

Citeste si: Cine este Bianca, noua concurentă de la Puterea Dragostei! Îl place pe Cristi Comănici, dar băiatul a fost clar în privința ei

Citeste si: Blestemul averii Ilenei Ciuculete. Fiii regretatei artiste, ținuți în corzi. Impas total - evz.ro

”Eu cam de o lună am făcut vloguri legate de Ștefan. L-am cunoscut, am fost acasă la el și la frații lui, îi știu povestea de viață, e un băiat amărât. Am primit acum un filmuleț în care Ștefan își ia bătaie. Am făcut publicul filmulețul pentru că vreau să-l găsesc pe băiatul care l-a bătut. Nu vreau să instig la violență, nu vreau ca eu să-l bat așa cum am primit multe mesaje. ”Du-te să-l bați”, mi-au spus mulți, dar vreau să știu cine este și să-l dăm poliției. S-a filmat în timp ce îl bătea pe Ștefan. Vreau să-l dăm pe mâna poliției, așa vreau să se facă dreptate, nu să-l bat eu”, a povestit Robert Ionescu de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Mama lui Jador, primele declarații despre copilăria fiului ei! Cum era cântărețul în copilărie?

Citeste si: Soc la Puterea dragostei: Bianca Comanici si Livian s-au despartit definitiv! S-a detonat si o alta bomba: "N-au fost niciodata impreuna"

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei, în mijlocul unui scandal din cauza lui Ștefan de la Craiova: ”A spus că-i țin spatele”

Pe de altă parte, Robert Ionescu este în mijlocul unui scandal din cauza lui Ștefan de la Craiova , care de fiecare dată spune că acesta este protectorul lui, pe ideea că ”îi ține spatele” atunci când face prostii.

”El a mai avut un scandal acum vreo câteva zile. Eu nu știu dacă bătaia este de acum, nu știu dacă a fost în București sau în Craiova. Ștefan și fratele lui s-au certat și au spus tuturor că mă au pe mine în spate, dar eu le iau partea, sper că nu au spus că sunt spatele lor pe ideea că bat în locul lor. Sunt băieți amărâți, vorbesc urât, eu le dau mereu sfaturi bune și îi ajut de fiecare dată când pot, pentru că știu cum este și eu am avut o copilărie grea”, a mai spus Robert ionescu.