Batman este unul dintre cei mai cunoscuți eroi din lumea filmelor, iar succesul de care a avut parte a dus și la apariția a zeci de jocuri video. Spre exemplu, în oferta Casino Online Fortuna România, sponsorul oficial al echipei naționale de fotbal, sunt nu mai putin de 8 sloturi cu Batman. Și toate sunt realizate de celebrul dezvoltator de conținut pentru cazino Playtech.

În ce privește noul film Batman, acesta este programat să apară pe 25 iunie 2021, în cazul în care nu vor exista alte modificări.

Cea mai mare modificare o reprezintă schimbarea actorului principal, după ce acest rol i-a fost oferit lui Robert Pattinson.

În cele ce urmează, vă vom prezenta 6 lucruri pe care trebuie să le știți despre noul Batman.

1. Robert Pattinson nu este doar protagonistul din Twilight. Când te gândești la el, imediat iți vine în minte Twilight, dar Pattinson reprezintă mult mai mult de atât. El a jucat, în 2005, în Harry Potter and the Goblet of Fire, în rolul lui Cedric Diggory. Prestația din acest film i-a adus și rolul din seria Twilight.

Fiind un actor versatil, Pattinson a fost iubitul lui Reese Witherspoon în Water for Elephants, a jucat rolul unui miliardar cu probleme în Cosmopolis și a fost ostatic în The Rover. Astfel, cei care sunt îngrijorați că un "vampir" a ajuns în rolul lui Batman nu au motive de îngrijorare.

2. Lui Pattinson nu-i plac poreclele. Încă de când au apărut primele zvonuri despre posibilitatea ca Pattinson să fie noul Batman, fanii filmului i-au găsit deja o poreclă acestuia: Battinson. Totuși, actorul a afirmat că nu este fanul poreclelor și că speră că fanii să înceteze.

3. Robert Pattinson nu era foarte convins să joace într-un astfel de film. Într-un interviu acordat în 2018, actorul declara că nu este prea decis să joace într-o franciză atât de mare, în condițiile în care acolo unde bugetul este uriaș există numeroși oameni care iți pot impune să faci anumite lucruri care nu sunt pe placul tău.

4. Lui Robert Pattinson îi place muzica. Acesta este un hobby mai puțin știut, dar Pattinson știe să cante la chitară și pian. De altfel, el și-a arătat talentul muzical în comedia How To Be, apărută în 2008. Totodată, el a avut două piese de pe co-loana sonoră a primului film din seria Twilight.

5. De ce și-a încheiat cariera de model. Încă din copilărie, Robert Pattinson a fost model. Nu e de mirare, având în vedere că mama sa reprezenta deja interesele unor modele și avea conexiuni în domeniu. Totuși, pe măsură ce a crescut în vârstă nu a mai primit oferte, fiind considerat "prea masculin", după cum singur a declarat.

6. Iubește să îi ajute pe cei nevoiași. Robert Pattinson este un suflet mare și este un erou al zilelor noastre. În ultimii ani, actorul a fost implicat în numeroase strângeri de fonduri și acte caritabile. Îi ajută pe bolnavii de cancer și SIDA, iar în 2015 a fost numit ambasador al campaniei GO, un ONG care ajută orfanii și copiii săraci și vulnerabil din toate locurle lumii.

Ben Affleck a renunțat la rolul de Batman la începutul anului 2019, după ce a apărut în filmele "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" (2016), "Suicide Squad) și "Justice League" (2017). El a menționat că a luat această decizie de-oarece "nu a putut să descifreze povestea". În aceste condiții, echipa de producție l-a ales pe Robert Pattinson să îl înlocuiască, iar următorul film ar trebui să apară în 2021.