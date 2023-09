Rocco Schiavone, un polițist imbatabil

În această seară, de la ora 22:30, fanii serialului “Rocco Schiavone” își vor revedea personajul principal pus în fața unei noi provocări profesionale, în noul episod difuzat la Kanal D2.

Rocco, împreună cu întregul departament pe care îl are în subordine, trebuie să reprezinte Poliția din Aosta în fața tuturor instituțiilor și a societăților civile din oraș, odată cu funeraliile lui Gustavo Brionati, un om important pentru comunitate, însă controversatul inspector reușește să își întărească “imaginea”, nu prea plăcută, în oraș, atunci când evită să participe la acest eveniment.

Subcomisarul Rocco nu are timp de pierdut, orășelul Aosta fiind plin de situații dramatice care se petrec la tot pasul, iar acum acesta are de investigat două cazuri. Pe de o parte, moartea tragică a unui alpinist amator, Ludovico Venier, care a căzut în timp ce cățăra împreună cu cei doi parteneri ai firmei sale de arhitectură, Carlo și Sandro; și pe de altă parte, descoperirea misterioasă a unui cadavru mumificat în nișa în care se află sicriul unei femei, Veronica Guerlan Bresson, care murise cu câțiva ani în urmă. Francesco Guerlan Bresson, fiul femeii, nu are amintiri plăcute despre mama lui, care l-a neglijat, de-a lungul vieții, pentru numeroșii iubiți pe care aceasta i-a avut, dar se îndoiește că celălalt cadavru găsit ar putea fi cineva pe care îl cunoștea femeia nonconformistă.

Între timp, printre obiectele personale ale lui Ludovico Venier, Rocco observă că lipsește un accesoriu foarte valoros pe care alpinistul îl purta în fotografiile făcute 5înainte de teribilul accident. Poate că cei doi parteneri, Carlo și Sandro, au vrut să-l omoare pe Ludovico, și să pară că totul a fost un accident? Dar, care este motivul celor doi bărbați, deveniți suspecți, și ce dovezi trebuie să aducă Rocco pentru a-i ”descoperi” pe vinovați puteți afla în această seară, de la ora 22:30, urmărind noul episod din serialul “Rocco Schiavone” difuzat numai la Kanal D2.