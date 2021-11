Rocsana Marcu, dezvăluiri neașteptate după ce s-a retras din showbiz! ”Nu m-am simțit niciodată în largul meu ca vedetă. Părinții mei nu-și mai fac griji...”

In articol:

La scurt timp după ce Rocsana Marcu a dat lovitura la Londra și a vândut o casă de peste un milion de lire sterline, vedeta pare decisă să renunțe la cariera muzicală și să

Rocsana Marcu și-a dat toate examenele de agent imobiliar la Londra

meargă pe cea de dealer imobiliar. Vedeta s-a sfătuit deja cu familia ei și a primit semnale bune în acest sens atât de la părinți cât și de la fiicele ei.

Rocsana nu se mai prezintă ca artist pe conturile de socializare ci doar ca agent imobiliar și ” protection advisor”( un fel de agent de asigurări) iar site-ul vedetei nu mai conține nici o informație despre activitatea artistică a aesteia.

”Numele meu este Rocsana Marcu și vând proprietăți de peste 10 ani. Locuiesc în Winchmore Hill, sunt specialist PR, expert legal și mamă pentru două fetițe minunate. Mi-am dat examenele la Londra și am început să lucrez ca agent imobiliar în nordul Londrei”, explică Rocsana Marcu pe site-ul personal.

”Fetițele sunt încântate că am și eu un job potrivit”

Rocsana Marcu vrea să treacă la un alt nivel

”Imobiliarele reprezintă o tranziție bună pentru mine, pentru că pot întâlni oameni și sunt foarte bună la construit relații. Chiar dacă am fost prezentatoare de televiziune de la 18 ani și cântăreață de la 14 ani, nu m-am simțit niciodată confortabil ca celebritatea (cel puțin, de când am devenit mamă). Știu că meseria asta presupune să păstrez confidențialitatea informațiilor pe care le primesc de la clienții mei și respect asta. Fiicele mele sunt mai mult decât încântate pentru alegerea pe care am făcut-o, aceea de a fi agent imobiliar și îmi spun cât sunt de fericite că am în sfârșit o slujbă potrivită. Părinții mei sunt și ei fericiți și nu trebuie să-și mai facă griji în legătură cu ce citesc în presă despre mine (pentru moment, cel puțin)”, scrie Rocsana Marcu pe site-ul ei de prezentare.

A mai urcat pe scenă la un local din Tottenham, Londra

În ciuda a ceea ce declară, Rocsanei parcă îi este greu să renunțe definitiv și dintr-o dată la muzică, la scenă și la fani. Ea a mai colaborat în ultima perioadă cu un restaurant din Tottenham, acolo unde a avut câteva spectacole, ultimul dintre ele cu doar câteva săptămâni în urmă. Totuși, vedeta pare decisă să treacă la nivelul următor și să reușească într-o meserie care poate fi extrem de bănoasă dacă este făcută cum trebuie, mai ales că Londra este capitala cu cele mai mari prețuri la proprietăți imobiliare din lume.