Rodica, mamă a doi copii, a fost ucisă de un șofer beat. Avea 45 de ani și era un medic apreciat

Tragedie în comuna Vama, din județul Satu Mare. O femeie de 45 de ani și-a pierdut viața, după ce mașina în care se afla a fost izbită în plin de un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice. Rodica Pal, care era medic, a murit pe loc.

Doi copii au rămas acum fără mamă.

Bărbatul implicat în accident avea o alcoolemie de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat

Rodica Pal voia să iasă cu mașina de pe un podeț, în momentul în care un șofer angajat în depășirea unei coloane de autovehicule a izbit-o în plin. Femeia, care nu s-ar fi asigurat în timp ce dădea cu spatele, nu a mai putut evita tragedia. Impactul a fost atât de puternic, încât aceasta a decedat pe loc: "La data de 22 ianuarie, în jurul orei 19.30, polițiștii sătmăreni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre producerea unui eveniment rutier cu victimă, pe Drumul Național 19, în localitatea Vama.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un conducător auto, în persoana unui bărbat de 35 de ani, din localitatea Vama, în timp ce se afla angajat în depășirea unei coloane de autovehicule pe sensul de mers Orașu Nou-Negrești-Oaș, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care ar fi efectuat manevra de mers înapoi la ieșirea de pe podețul de acces al unui imobil, fără a se asigura corespunzător. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat decesul femeii de 45 de ani.", au transmis polițiștii, potrivit portalsm.ro.

Imagine de la locul accidentului [Sursa foto: portalsm.ro]

Acum, o comunitatea întreagă o plânge pe Rodica, care era un medic cunoscut și apreciat. Durerea este cu atât mai mare, cu cât femeia avea doi copii care vor fi nevoiți să crească fără mamă.

În urma accidentului, polițiștii sosiți la fața locului l-au testat pe conducătorul auto și au descoperit, astfel, că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat a fost concentrația pe care aparatul etilotest a arătat-o în cazul bărbatului, pe care oamenii legii l-au transportat ulterior la spital pentru prelevarea de probe biologice. Anchetatorii au extins cercetările și urmează să stabilească care au fost împrejurările exacte în care s-a produs nefericitul eveniment: "Bărbatul de 35 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș pentru a-i fi prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a gradului de alcoolemie. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.", se mai arată în comunicatul Poliției.

Rodica, femeia care a decedat în urma accidentului produs în localitatea Vama, Satu Mare [Sursa foto: Facebook]