Rodica Turțoi locuiește în Madrid alături de fiul ei. Femeia a fost testată pozitiv cu COVID-19 de la o doctoriță, care nu știa că are virusul. Românca a povestit momentele prin care trece acum, în plină epidemie.

„La mine a început totul cu o durere de cap, duminica trecută. Acum, sincer, nici nu mai știu în ce zi suntem și în ce data. Am pus acea durere de cap pe seama stresului acumulat. Avusesem un deces în familie și tocmai ce dădusem un examen. Așa că, pentru că sunt o persoană care evită medicamentele, am băut un ceai și m-am culcat. Luni dimineața am mers ca de obicei la muncă, cu aceeași durere de cap și o durere ușoară în gât. Simțeam că mă zgârie ceva, apoi urma o tuse ușoară seacă care îmi usca gâtul. Marți dimineața m-am trezit cu aceeași durere de cap, gât și tuse. Miercuri a început o durere cumplită de cap de la tâmple până în spatele capului, acută. Totuși m-am dus la muncă”, a povestit românca pentru totuldespremame.ro.

Citeste si: Informații oficiale. 277 de persoane din România au fost infectate cu coronavirus

Citeste si: Marcela, o româncă infectată cu coronavirus în Spania, mărturisiri în lacrimi despre cum a învins boala

Rodica a luat coronavirus după ce și-a îmbrățișat doctorița

Românca a detaliat toate simptomele pe care le-a simțit la început.

„Am început cu stare de vomă și diaree. Apoi au venit durerile musculare în absolut tot corpul. Pe drum până la metrou mă rugam să nu cad jos. Mă opream și mă țineam cu mâinile de genunchi pentru că nu mai simțeam siguranță în ei. Drumul până acasă a fost etern, cu vomă, o senzație de rău ce nu se mai termina”, a declarat femeia.

„Am ajuns acasă și am sunat doctorița cu care mă întâlnisem în urmă cu câteva zile și care, când ne-am văzut, vrând să mă consoleze pentru decesul din familie, m-a îmbrățișat. Suntem bune prietene. Dânsa doar mi-a zis că mă va suna imediat, să stau liniștită. M-a sunat și m-a sfătuit să sun la un număr de telefon pe care mi l-a dat. A zis că nu poate vorbi mai mult, dar că urmează să îmi scrie. Am rămas liniștită vreo ora ca după aceea să-mi trimită un mesaj în care îmi spunea că ea a ieșit pozitivă la testul de coronavirus”, a povestit românca.

Rodica Turțoi a încheiat prin a spune că, în aceste situații, cel mai bine e să ne păstrăm calmul și să respectăm perioada de izolare. Românca susține că nu i-a trecut prin minte să se întoarcă în țară, deoarece ar putea să-i infecteze pe cei dragi.

, a încheiat românca, potrivit sursei citate. (