Rodica Popescu Bitănescu , despre coșmarul vieții ei. A avut o copilărie plină de lipsuri: ”Foamea m-a înnebunit. 11 ani am mâncat doar magiun”

Rodica Popescu Bitănescu este una dintre marile actrițe ale teatrului românesc. În vârstă de 82 de ani, Rodica Popescu are o carieră în spate cu adevărat glorioasă, însă pentru care a depus foarte multă muncă de-a lungul anilor. Cunoscuta actriță a avut parte de un adevărat coșmar în copilărie, atunci când familia ei se confrunta cu foarte multe lipsuri.

La acea vreme, familia ei a rămas chiar și pe drumuri, iar de atunci vedeta se luptă cu atacurile de panică.

S-a născut în județul Giurgiu, într-o familia înstărită. Greutățile au început să apară atunci când bunurile familiei ei au fost confiscate. Tatăl ei a făcut închisoare din motive politice și a suferit torturi la Penitenciarul Pitești. Familia ei ajunsese să locuiască prin subsoluri insalubre, din cauza lipsei banilor.

Rodica Popescu Bitanescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Rodica Popescu Bitănescu a avut gripa spaniolă

“ Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit.

Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a mărturisit actrița, în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Se pare că lipsurile și greutățile din copilărie s-au răsfrânt asupra vieții actriței. Aceasta s-a luptat ani de zile cu atacurile de panică. „Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărică de prune şi magiun. Am făcut gimnastică de disperare, ca să mă fortific. Am fost o tipă foarte ambiţioasă. Nu aveam timp de panică. Trebuia să mă duc acasă, să iau hârtiuțe mici de ziar, să le fac cu apă şi făină, să fac pungi pe care le vindeam, că lumea nu avea. Aveam atac de panică să mă rezolv, să fac ceva. Că lumea zice, am atac de panică. Păi, fă ceva, să ieşi din atac de panică! Eu nu am avut timp să mă vait. Nu m-am văitat niciodată", a mai povestit actrița, la un post de televiziune.