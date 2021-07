Rodica Popescu Bitănescu, dezvăluiri cutremurătoare la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Marea actriță s-a gândit să se sinucidă de mai multe ori: ”Dumnezeu a văzut că eu o să tot trag să mă omor”

Rodica Popescu Bitanescu în emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai” [Sursa foto: Captură KANAL D] 00:24, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

Rodica Popescu Bitănescu, una dintre cele mai titrate actrițe ale teatrului românesc, cu un ras molipsitor și inconfundabil și cu o energie parcă inepuizabilă, va răspunde cu generozitate întrebărilor adresate de Denise Rifai, în cadrul ediție de marți a emisiunii difuzate la Kanal D.

La 82 de ani, cu mai mult de jumătate din viață petrecută pe scenă, îndrăgită artista se bucură de o carieră strălucită, de-a lungul căreia a primit numeroase premii, dar, mai presus de orice, iubirea milioanelor de oameni. Printre numeroasele bucurii pe care le-a avut, marea doamnă a teatrului românesc s-a confruntat și cu multe probleme de-a lungul timpului.

Rodica Popescu Bitănescu, dezvăluiri dureroase la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Cunoscuta actriță a mărturisit că a avut de multe ori gânduri de sinucidere, însă niciodată nu și le-a dus până la capăt. Rodica Popescu Bitănescu a dezvăluit în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” faptul că totul a avut legătură cu un vis din copilărie. Actrița a povestit cum a visat că a fost prinsă în timp ce copia, iar rușinea pe care a trait-o, a determinat-o să aibă gânduri sinucigașe.

De atunci, aceasta a mărturisit că a mai avut astfel de gânduri, de a-și pune capăt zilelor, însă niciodată nu a încercat să recurgă la acest gest necugetat.

Actrița este zodiac Leu, iar acest lucru a făcut-o să se gândească că poate are legătură cu gândurile ei de a-și pune capăt zilelor.

„ Sunt Leoaică. Am înțeles, la un momentat dat, că Leoaica e predispusă la așa ceva. Eu am vrut să mă sinucid prima oară când eram elevă la liceul Lazăr. Vezi, am o sensibilitate anume și d-asta am scris o replică senzațională în piesa „Încă-i bine”, în această comedie. Am explicat chestia asta cu sinuciderea și de ce nu m-am sinucis niciodată. Am avut un vis. Mi s-a trimis un vis pentru că Dumnezeu a văzut că eu tot o trag să mă omor, să mă omor. Am avut un vis fantastic care este povestit în piesă. Eram elevă și m-a prins furând, copiam, adică am copiat.

M-am simțit atât de prost față de această profesoară de matematică, o chema Teodorescu. Pe mine mă întreba: „Rodica, m-ai furat tu pe mine?” Mă gândeam în timpul ăsta. Noi suntem la etajul 2, eram la geam cu banca. Dacă m-aș arunca acum de pe geam? Oare aș muri, că îmi e rușine. Măi și nu m-am aruncat pentru că a trecut la altcineva. Era să o fac. Poate că mă schilodeam, poate că muream, nu știu ce se întâmpla. Eram un copil atât de curat și m-am simțit așa de prost la vârsta aia să mi se spună așa ceva, încât eram în stare să mă și omor. Ăla a fost începutul. Nu mai spun că de mică mă obseda că o să murim, dar nu să mă omor eu”, a povestit Rodica Popescu Bitănescu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.