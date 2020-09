Rom Dictador - o bautura aparte pe care merita sa o incercati!

Daca ne gandim scurt si la obiect, cele mai consumate bauturi alcoolice la nivel mondial, sunt berea si vinul, insa, acestea reprezinta un procent extrem de mic din totalul de astfel de bauturi existente la nivel mondial.

Un foarte bun exemplu de bautura care desi nu se consuma in cantitati atat de mari precum cele mentionate anterior, dar care beneficiaza de o atentie importanta si de o istorie interesanta, este romul.

Romul a avut intotdeauna tendinta de a favoriza si de a aroma rebeliunea, de la piratii secolului al XVII-lea pana la Revolutia Americana. Un practic acel spirit tropical care strabate in toate directiile plajele cu nisip, ne duce cu gandul la acea adiere de ocean si cocktailuri si nu este deloc surprinzator faptul ca dezvoltarea romului este legata de mare. In timp ce fabricarea alcoolului din trestie de zahar dateaza de sute de ani, o mare parte din productia de rom de astazi are loc in Caraibe si America Latina. Prima distilare a romului a avut loc pe plantatiile de trestie de zahar din Caraibe in secolul al XVII-lea. Sclavii plantatiilor au descoperit ca melasa, un produs secundar al procesului de rafinare a zaharului, ar putea fi fermentata in alcool. Mai tarziu, distilarea acestor produse secundare alcoolice a concentrat alcoolul si a indepartat impuritatile, producand primele romuri adevarate.

Dupa ce romul a capatat o adevarata amploare in zona Caraibelor si a Americii Latine, populariatatea sa ca bautura a inceput sa se raspandeasca incet dar sigur si in Amercia de Nord Coloniala. Cererea a crescut din ce in ce mai mult, astfel ca a fost necesara o forta de munca din ce in ce mai mare. Ulterior, inclusiv in Europa a fost necesara o forta de munca considerabil mai mare pentru a putea lucra plantatiile de trestie de zahar. Nu mult a durat mai apoi, pana ce romul a devenit o marfa globala, legand astfel Europa, America, Africa si Carabile, printr-o retea complexa de comert pentru ca romul sa ajunga in toate colturile lumii.

De-a lungul timpului s-au creat mai multe tipuri de rom, fiecare in parte fiind realizate dupa retete diferite. Exista rom light, rom gold, rom dark, rom maturat, rom aromat si asa mai departe.

In ceea ce priveste modul in care se consuma romul, acesta trebuie consumat de regula la temperatura camerei, nu trebuie racit iar paharul in care se pune, poate fi tinut in mana fara nici un fel de problema deoarece este chiar recomandat sa fie usor incalzit. Daca romul se serveste la temperatura camerei, cel mai mare avantaj este reprezentat de faptul ca in acel moment, se vor putea resimtii toate aromele specifice bauturii. Aceasta bautura a “piratilor” are gustul ideal in momentul in care se serveste la temperatura camerei. De asemenea, nu este necesara nici o alta sursa de incalzire, simpla caldura a mainilor, fiind mai mult decat suficienta.

