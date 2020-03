Apel disperat al unei romance care isi cauta fratele despre care nu mai stie nimic de doua saptamani. Barbatul locuieste in Italia de 20 de ani, dar sora lui nu a mai reusit sa ia legatura cu el de la inceputul lunii martie.

In plina pandemie de COVID-19, romanca cere ajutorul pentru a afla ce s-a intamplat cu fratele ei care locuieste in Italia.

Roman din Italia disparut in plina pandemie de coronavirus. Sora lui Fanel Grosu: "De doua saptamani sun si are telefonul inchis"

„Am un frate care este în Italia de 20 de ani. Am vorbit cu el acum două săptămâni înainte să înceapă criza de coronavirus. De atunci nu mai stiu nimic de el. Acum un an a făcut infarct și a stat 28 de zile in comă. Ulterior am aflat. De două săptămâni sun și are telefonul închis", a spus femeia pentru stiridiaspora.ro.

Femeia nu stie italiana si nu stie cum sa procedeze ca sa reuseasca sa afle ce s-a intamplat cu fratele ei, Fanel Grosu.

„Nu cer bani sau alte lucruri materiale. Vreau doar dacă se poate să discute cineva cu poliția din Italia dacă știu ceva de el. Eu nu știu să vorbesc italiană", a declarat romanca.

Fanel Grosu este nascut pe 1 noiembrie 1967 si locuieste de 20 de ani in Italia.