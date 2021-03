Român, în stare de șoc, după ce a dat cu TIR-ul peste un italian: ”Am verificat oglinzile...nu am putut să-l văd”

In articol:

Tragedie în Italia, acolo unde un român a dat cu tirul peste un bărbat! Un Italian, în vârstă de 63 de ani, a murit după un accident îngrozitor produs la Spresiano, în apropiere de Veneția. Un român, colegul italianului, care se afla la volanul unui TIR, nu l-a observant pe bîrbatul de 63 de ani în oglindă și a dat peste el, în timp ce vira la dreapta.

Decedatul tocmai primise o ofertă de angajare și era în ultima lui zi de muncă la locul respectiv. Italianul, pe nume Guglielmo Gava, a fost ucis de colegul de camion român, I.L., născut în 1971. Presa italiană a scris că, cei doi șoferi au făcut o plimbare împreună, pe camion, pentru ca Guglielmo Gava să îi explice românului ultimele detalii cu privire la mașină.

Citeste si: VIDEO. Accident cumplit, cu zeci de mașini, în Finlanda! Au fost implicați și români: „Se auzea sunetul morții”

Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 18, atunci când italianul a coborât din cabina camionului pentru a se întoarce la mașina sa. În acel moment, Gava a fost strivit de mastodont. Șoferul român a virat la dreapta, nu l-a observat și a trecut peste el. Echipajele medicale au ontervenit imediat la fața locului, însă nu i-au putut salva viața italianului. Polițiștii italieni l-au audiat mult timp pe colegul șoferului de TIR, pentru a înțelege cu exactitate de ce nu a observat prezența bărbatului de 63 de ani.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Italianul, omorât de român în ultima zi de muncă[Sursa foto: PixaBay]

Italianul, omorât de român în ultima zi de muncă

Românul, în vârstă de 50 de ani, a plâns încontinuu și era în stare de șoc după tragedie: "Ne-am luat rămas bun, am coborât din camion și am mers pe trotuar. Am verificat oglinzile și apoi am virat la dreapta. Nu mi-am dat seama că era în fața vehiculului, nu am putut să-l văd", a mărturisit românul plângând.

Citeste si: VIDEO Tragedie evitată pe un drum de mare viteză din Sibiu! Un șofer teribilist a făcut o depășire periculoasă

Italianul îl rugase pe român să îl lase să coboare: "Oprește aici, o să-mi iau mașina". La câteva minute, a avut loc tragicul accident.

Românul nu a văzut că bărbatul nu se mai afla pe trotuar, ci în fața camionului. Imediat ce a pornit TIR-ul, l-a lovit.