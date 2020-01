Tânăra din România care a reușit să-i sucească mințile celebrului Dan Bilzerian s-a transformat într-una dintre cele mai admirate modele de pe Instagram. Andreea Cristina Bolbea locuiește în prezent la Chicago, este căsătorită cu fotbalistul american Bryan Gaul, iar postările sale sunt urmărite de aproape un milion de fani.

Dotată cu calități fizice execpționale, românca lui Bilzerian a făcut o vreme parte din ”trupa de elită” de modele a excentricului jucător de poker, însă a avut un statut aparte. Milionarul a recunoscut că Andreea Cristina a fost iubita lui oficială și a avut parte doar de cuvinte de laudă despre ea, chiar și după despărțirea celor doi.

”M-am despărțit de Andreea în urmă cu doar câteva zile, după o relație de un an. Am făcut asta pentru că nu simțeam că e fericită, nu am decât lucruri bune de spus despre ea. Este absolventă de colegiu, are o carieră frumoasă în fața ei. Nu se supăra că făceam sex cu alte femei, atât timp cât era și ea implicată. Chiar dacă m-am despărțit de ea, voi avea grijă să nu îi lipsească nimic din punct de vedere financiar”, spunea Dan Bilzerian cu ceva vreme în urmă.

Andreea Cristina Bolbea este fiica unor imigranți români și este născută în București. Este singură la părinți, e licențiată în finanțe și a lucrat o vreme în sistemul bancar. Apoi a trecut la modelling, având contracte cu mari compani internaționale. Recent, Forbes a numit-o unul dintre cei mai importanți influenceri de pe mapamond. Cu doi ani în urmă, românca a fost nevoită să-și închidă pentru 6 luni contul de Instagram pentru că primea amenințări cu moartea din partea unor bărbați cărora nu le răspundea la avansuri.