Italia ramane punctul fierbinte al Europei. Aici, in Peninsula, s-au luat cele mai dure măsuri din ultimii 80 de ani. Aproape toate activităţile publice au fost interzise. Deplasările au fost interzise si ele, cu excepţia in care oamenii trebuie sa le faca din „motive de muncă importante” sau „probleme grave familiale sau sanitare”. Luptele se duc in spitale, dar si in case, unde peste 60 de milioane de oameni sunt condamnati la izolare.

Alin Stanescu este in Italia de 12 ani. Lucreaza la un spital din Milano ca bucatar, locul unde sunt tratati zeci de bolnavi de coronavirus. E socat de ceea ce traieste acum, nu isi imagina vreodata ceva mai rau. Moartea parca pandeste la fiecare pas, in spitalul in care lucreaza.

„S-au transformat total, persoane care lupta cu moartea incontinuu, si-au schimbat fizionomia, nu le mai recunosti, in cateva saptamani, prietenii mei, medici si asistente cu care ieseam la restaurante, s-au transformat total, sunt alte persoane, li s-a schimbat privirea, tot. Sunt persoane care ai impresia ca sunt zombie, umbla ca niste zombie, nu s-au asteptat la asta, mor oamenii in fata lor si mor in conditii grele”, povesteste romanul din Italia.

„As vrea sa va indemn pe cei din tara sa acordati mare atentie la cum circulati, pentru ca acest virus se propaga prin contact uman. Singura modalitatea de a scapa este sa nu iesiti”, avertizeaza romanul.

Acelasi avertisment il lnseaza si Ana Maria Grigoras, o romanca stabilita in nordul Italiei, in focarul epidemiei. Sunt zile sfasietoare, ne spune romanca, in care Italia numara sute de morti. Imaginile cu zeci de sicrie aliniate şi pregătite, pentru bolnavii răpuşi de coronavirus, sunt devastatoare. Spitalele sunt arhipline, iar medicii si asistentii sunt insuficienti pentru numarul extrem de mare de persoane infectate.

Si la toate se adauga gandul ca daca intr-o luna lucrurile nu vor reveni la normal, traiul de dinainte va ramane doar o amintire frumoasa. Dupa multi ani de munca si sacrificii, impreuna cu sotul ei reusise sa puna pe picioare o afacere proprie. Aveau o rulota cu delicatese romanesti cu care se plimba la diverse evenimente din Italia. A accesat credite de la banca atat pentru afacerea pe patru roti, cat si pentru casa in care locuieste. Totul ii mergea struna, pana in urma cu o saptamana.

Aceeasi drama o traiesc si romanii din Spania. Denis Discipolu este unul dintre romanii stabiliti de mai multi ani la Madrid, ingrijorat de ce va urma. E dezamgit ca acum cand abia reusise sa isi faca un rost acolo, totul pare sa se naruie. In toata incertitudinea de acum un lucru e sigur – nimic nu va mai fi la fel... Acum e momentul ca ai nostri sa se ajute cat pot unii pe altii, crede Denis.