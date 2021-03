România, în stare de alertă! Circulația după ora 22 în afara locuinței interzisă, secțiile ATI din unitățile COVID-19 pline ochi! Ce spun autoritățile

In articol:

Începând de duminică a intrat în vigoare hotărârea de Guvern conform căreia starea de alertă se prelungește pe teritoriul României. De asemenea, este interzisă circulația pe timp de noapte începând cu ora 22 și până la ora 05:00.

Astfel, începând de duminică, 14 martie, românii vor avea voie afară cu o oră mai puțin.

Bineînțeles, cei care sunt nevoiți să iasă din casă o pot face doar completând o declarație pe propria răspundere și trebuie să aibă un motiv bine întemeiat.

„ Aceasta este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă măsură”, a declarat Florin Cîțu, premierul României.

„ Am analizat ce s-a întâmplat în alte țări, veți vedea pe partea de ore că au variat, unii la 21, Franța la 18, la noi era la 23.00 și acum a coborât ora. Aceasta duce și la limitarea unor activități, dacă la 22 trebuie să fii acasă trebuie să pleci la 21, poate că nu îți mai programezi întâlniri, vizite. Totuși, este un impact pe alte activități care sunt toate riscante. Nu s-a dorit să mergem prea jos, orice măsură poate fi adaptată. Ce știm sigur este că nu dorim să se facă un lockdown total. În rest, măsurile se adaptează și zonal, și după incidența, și național dacă se agravează situația”, a declarat Raed Arafat.

Până acum, interdicția de deplasare în afara locuinței era valabilă între orele 23:00 și 05:00.

România, în stare de alertă!

Noua declarație pe propria răspundere

S-a schimbat declarația pe propria răspundere! Începând de duminică seara, 14 martie 2021, declaraţia pe propria răspundere este obligatorie de la ora 22.00. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Această nouă hotărâre de Guvern intră în vigoare de duminică seara, 14 martie.

Noua declarație pe propria răspundere[Sursa foto: Captură foto]

Hotelurile vor funcționa doar la 70% din capacitate

De asemenea, aceeași hotărâre de Guvern mai vizează o nouă restricție în ceea ce privește industria horeca. Astfel, hotelurile, pensiunile și alte structuri de cazare turisitică vor tebui să funcționeze la doar 70% din capacitatea maximă. Spațiile de cazare în care se impune această măsură sunt:

în Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;

în Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita;

Borșa și Cavnic din județul Maramureș;

Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;

Sovata din județul Mureș;

Vatra Dornei din județul Suceava;

Voineasa din județul Vâlcea;

Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș Severin;

Arieșeni din județul Alba;

Durău din județul Neamț;

Novaci-Rânca din județul Gorj;

Păltiniș din județul Sibiu;

Stâna de Vale din județul Bihor;

Straja din județul Hunedoara.

Secțiile de ATI ale unitățile de COVID-19, pline ochi

Secțiile ATI ale spitalelor Covid si suport Covid din Capitală sunt pline! Medicii trag un semnal de alarmă, mai ales după ce numărul cazurilor noi de coronavirus crește ușor ușor. Medicul Fiorella Mitoiu de la Spitalul Sf. Pantelimon din București a vorbit despre faptul că mulți pacienți staționează în UPU și așteaptă un loc în spital.

" Situatia este asa cum se prevede la nivel national deja, este mai mult decat ingrijoratoare, sectia de terapie intensiva este plina, la noi nu s-a eliberat niciun moment pe toata perioada pandemiei. Acum au ajuns tot mai multi pacienti cu nevoi de oxigen, de ventilatie mecanica, sa stationeze in UPU, in asteptarea unor locuri in spitale Covid sau suport Covid.

Sectia de terapie intensiva Covid are 16 paturi, suplimentar sectiile spitalului au zone anume de tampon pentru pacientii suspecti de Covid in momentul internarii, acestea sunt locuri separate ale spitalului. Suplimentar, tot la nivelul spitalului, in incinta fostului spital este acest post medical avansat, unde sunt cazati pacientii care ajung in UPU fara nevoi importante de oxigen, cu doua zone distincte, una pentru pacientii suspecti si una pentru cei confirmati pozitiv, fiecare cu cate zece locuri.

A inceput din nou nebunia cu care ne-am confruntat in lunile noiembrie, decembrie. In cursul acestei dimineti, in cadrul UPU, care are 20 si ceva de locuri in mod normal, astazi de dimineata erau confirmati 13 pacienti pozitivi, dintre care 9 cu nevoie de ventilator si inca 8 suspiciuni inalte. Iar noi nu suntem un spital Covid, avem acesti pacienti pozitivi plus restul pacientilor care se adreseaza in mod normal unei unitati de primiri urgente", a declarat dr Fiorella Mitoiu, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, conform News.ro

secțiile ATI din unitățile COVID-19 pline ochi[Sursa foto: PixaBay]

Institutul Matei Balș, în aceeași situație

La Institutul Matei Balș din București, cele 10 locuri din ATI sunt ocupate, la fel si toate locurile din saloane.

" Cresterea numarului de infectii in ultimele doua-trei saptamani se vede foarte clar in presiunea de la nivelul spitalelor din circuitul Covid. Cred ca trebuie sa gandim echilibrat, nu ar trebui sa intram in panica, sa plecam de la ideea ca suntem in valul al treilea al pandemiei, si ca avem nevoie de solutii pentru ca lucrurile sa poata functiona in continuare. Ar trebui sa luam in calcul ca locurile in general sunt mai putine in circuitul Covid, nu numai in ATI, avand in vedere ca sunt spitale putine.

Va fi nevoie ca in viitorul apropiat spitalele mari care pot sa asigure un dublu circuit sa o faca, in asa fel incat sa vada patologii non-Covid dar si pacientii cu SARS-Cov 2, mai ales in zonele aglomerate, Bucuresti, in orasele mari, numarul mare de cazuri inseamna prezentari mai multe la camerele de garda in circuitul Covid, multi dintre ei vor avea nevoie de internare, pentru ca sunt forme medii, severe, chiar critice pentru terapie intensiva. Lucrurile trebuie gandite de acum pentru ca in saptamanile care urmeaza, in mod clar, vom avea aceste cresteri", a precizat medicul Adrian Marinescu, pentru News.ro.

Raed Arafat, anunț de ultimă oră

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a făcut un anunț de ultimă oră! Oficialul a declarat faptul că avioanele SMURD sunt pregătite pentru relocarea pacienților COVID dintr-un oraș în altul, dacă va fi nevoie.

” Încercăm prin centrul național de comandă și conducere a intervenției să găsim locuri acolo unde există, folosind mijloacele de transport, folosind avioanele SMURD, elicopterele Ministerului de Interne, elicoptere cu echipaj SMURD. Folosim elicopterele Ministerului Apărării, cum am făcut altădată. Toate sunt la dispoziția noastră dacă este nevoie”, a declarat Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a vorbit, duminică, la Antena 3, și despte paturile din secțiile ATI, care sunt ocupate în proporție de 97%. ” Am transferat din diferite zone către zone care au locuri și care puteau să primească bolnavii. Detașăm mai mulți medici unde este nevoie”, a mai spus Raed Arafat.

Florin Cîțu, despre creșterea numărului de paturi de la ATI

Premierul României, Florin Cîţu, a cerut duminică, la şedinţa Comiterului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI) creşterea numărului paturilor ATI la 1.600 şi identificarea unor spitale care ar putea trata pacienţi COVID-19, asigurarea echipamentelor de protecţie şi a stocurilor de medicamente, un plan pentru situaţia în care va fi necesară detaşarea cadrelor medicale, precum şi continuarea în forţă a vaccinării.

” Am participat la şedinţa CNCCI, de astăzi, pentru că vreau sa ma asigur că pacienţii şi personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdată, in România nu este o creştere accelerată a infectărilor şi putem sa împiedicăm acest lucru, dacă ne vaccinăm şi dacă respectăm măsurile de protecţie. Ne pregătim însă şi pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauţi şi a nu fi luaţi prin surprindere”, a scris premierul duminică, pe Facebook.

Florin Cîțu[Sursa foto: Facebook]