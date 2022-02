România sare în ajutorul refugiaților ucraineni: ”Am stabilit șapte județe unde vom avea puncte de primire!” Liderii Coaliției îi asigură pe români că se află în siguranță

In articol:

Războiul ruso-ucrainean a făcut, ca în doar câteva ore de la izbucnirea sa, ca mii de cetățeni de pe teritoriul țării vecine să ajungă în România, prin diferite puncte de frontieră.

În aceste condiții, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a anunțat că autoritățile de la noi au stabilit deja județele de la granița cu Ucraina unde refugiații își vor găsi un adăpost.

Refugiați ucraineni [Sursa foto: Inquam]

România este declarată țară sigură și dispusă să ajute refugiații ucraineni

Politicianul spune că, dacă va fi cazul, în ajutorul României, care a stabilit deja șapte zone pentru refugiați, în ceea ce îi privește pe ucrainieni, vom primi sprijinul mai multor țări din Uniunea Europeană.

"Pentru început am stabilit şase sau şapte judeţe de graniţă unde vom avea puncte pentru primire refugiaţi. Sigur că vom primi şi sprijinul unor ţări din Uniunea Europeană dacă va fi cazul, inclusiv trupele care sunt în România în acest moment au specialişti din această zonă pentru gestiunea fluxurilor de refugiaţi. Avem pregătite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte. Am activat centre pentru primire de refugiaţi eventual. Nu vedem până în acest moment un flux important în această zonă, dar noi suntem pregătiţi la graniţă", a afirmat Vasile Dîncu, la Digi 24.

Pentru că o criză provocată de numărul mare de refugiați în țara asta sperie multă lume, gândindu-se că România ar putea deveni astfel nesigură, ministrul Apărării Naționale a ținut să sublinieze că la acest moment nu există semanalele unei potențial pericol.

Țara noastră nefiind luată în colimatoriu de ruși.

"Suntem într-o stare de vigilenţă, nu am schimbat starea de alertare din acest punct de vedere. În acest moment nu avem semnele unui posibil conflict pe teritoriul României", a declarat ministrul Apărării.

”România nu a avut garanții de securitate mai solide decât acum”

Despre aceeași siguranță a țării vorbesc și liderii Coaliției. Marcel Ciolacu, Florin Cîțu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian precizează că țara pe care o conduc nu a fost niciodată în istoria sa mai securizată decât este în acest moment.

Șefii partidelor condamnă acțiunea militară condusă de Vladimir Putin și spun că, drept răspuns, Rusia și cetățenii ei vor suporta sancțiunile venite din partea națiunilor NATO și UE, astfel că există și posibilitatea izolării internaționale a țării.

Totodată, șefii Coaliției îndeamnă armata rusă să se oprească din a contribui la pierderea de vieți omeniști pe baza agresiunilor începute astăzi, 24 februarie 2022, cea mai neagră zi pentru Ucraina.

„Niciodată în istoria ei, România nu a avut garanții de securitate mai solide decât acum, în calitatea sa de membru NATO. În această perioadă de insecuritate regională, se vede cu atât mai pregnant cât de importante sunt apartenența României la NATO și Uniunea Europeană și parteneriatul strategic foarte solid cu Statele Unite ale Americii. Folosirea ilegală a forței armate pentru îndeplinirea unor obiective determinate de o istorie falsificată este inacceptabilă și Federația Rusă va suporta consecințele acestor acțiuni care încalcă flagrant fundamentul relațiilor internaționale. Acțiunile inacceptabile ale Federației Ruse vor primi un răspuns pe măsură de la partenerii României din NATO și UE, cu care România se află în permanentă coordonare.

Federația Rusă trebuie să înțeleagă să înceteze de urgență agresiunea asupra Ucrainei, precum și să evite cu orice preț pierderea de vieți omenești. Mai mult, agresiunea Federației Ruse va avea consecințe devastatoare nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra poporului rus, care va suferi inevitabil în urma sancțiunilor ample, economice și de alt tip, care le vor afecta profund țara, până la izolare internațională. Considerăm că este datoria noastră, a forțelor politice democratice responsabile românești să ne arătăm solidaritatea cu sutele de mii de familii care fug din calea invaziei orchestrate de Vladimir Putin. Guvernul României îi va ajuta pe toți cetățenii ucraineni care caută refugiu în țara noastră și vom acorda asistență umanitară Ucrainei”, se arată în declarația comună a liderilor coaliției de guvernare.