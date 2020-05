Românii au luat cu asalt zonele montane după relaxarea măsurilor

In articol:

Cristi, unul dintre componenții trupei Haiducii, și-a luat prietenii, s-au urcat în rulotă și au plecat către Râșnov. Aici, într-o zonă de campare, artistul a devenit bucătarul șef.

De aer curat s-au bucurat și acești tineri care au mers cu cortul în Cheile Râșnoavei.

Și care își doresc adrenalină au avut ce face. Tot în Cheile Râșnoavei este amenajat un perete de escaladă unde turiștii pot practica alpinismul.

Amatorii de senzatii tari au venit deja aici in Cheile RasnOavei. Pe peretele din spatele meu sunt cativa turisti care deja practica escalada. Vor ajunge in varful masivului, care are o inaltime de aproximativ 120 de metri. Mai apoi, vor cobori, in rapel, pana la baza masivului

De o vreme superbă și peisaje care îți taie răsuflarea s-au bucurat și turiștii care au ajuns la Sinaia. Telegondola s-a redeschis, iar oamenii au profitat că pot ajunge în vârf de munte fără să depună niciun efort. Prețul unui bilet dus-întors este de 35 de lei pentru copii și 55 de lei pentru adulți.

Din păcate, ziua nu a fost lipsită de incidente. Un bărbat de 33 de ani a căzut de la aproximativ 20 de metri înălțime, în Cheile Turzii. Pentru a-l putea coborî de pe munte, salvamontiștii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD. După câteva ore de eforturi, victima a fost preluată și transportată la un spital din Târgu Mureș.