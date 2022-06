Românii, păcăliți la tavernele de pe o cunoscută insulă din Grecia. La ce tertipuri apelează proprietarii: „Am plătit pe doi pești 185 de euro”

In articol:

Sezonul estival a început de mai bine de o lună și odată cu el s-a dat startul și concediilor. Astfel că mulți români aleg să își petreacă zilele libere de vară pe plajele însorite de peste graniță.

Locațiile preferate de mulți fiind insulele cu nisip fin din Grecia, acolo unde peisajul este unul de vis și unde ar trebui ca escapadele lor să nu coste foarte mult.

Românii sunt păcăliți de greci

Spunem ar trebuie pentru că asta nu se și întâmplă în realitate, dacă e să ne luăm după ultimele reclamații făcute de turiștii români care au vizitat insula Thassos.

Conform plângerilor făcute pe un grup de Facebook, mai nou, la tavernele de pe insulă se pune în practică o metodă prin care românii sunt nevoiți să plătească sute de euro pentru un fel de mâncare.

În urma vacanței din Thassos, un român spune că la venirea notei de plată, după ce a mâncat la o tavernă renumită de pe plajă, a plătit aproape 200 de auro pentru doi pești.

El spune că proprietarul a adăugat mult peste valoarea reală a notei, ceea ce l-a făcut să tragă un semnal de alarmă pentru a le fi de ajutor viitorilor vizitatori ai locului cu pricina.

„Atenţie mare la taverna de lângă plaja Aliki (cea prin care treci în drumul spre plajă) dacă va comandaţi peşte. Am plătit pentru doi peşti 185 euro. Trec o cantitate mult mai mare decât cea reală”, a scris bărbatul.

După postarea sa, grupul de Facebook s-a împărțit în două categorii. Unii românii spun că și ei au trecut prin aceeași experiență neplăcută, prețurile fiind umflate fără jenă de proprietari.

Ba mai mult decât atât, nu ar fi singura locație unde se practică o astfel de înșelăciune. Dar, tot ei spun, că în Thassos se găsesc și locații unde regulile sunt respectate și unde chiar plătești cât mănânci.

„Încă se mai păcăleşte cineva la taverna asta? La ultimele două taverne se mănâncă super bine şi la preţuri decente. De fiecare dată numai în dreptul penultimei taverne (e a unor fraţi) am făcut şi plajă şi masă servită!”/ ”Se numeşte ,,LA ŢEAPĂ!”. Evitaţi să mâncaţi acolo! Eu când am fost au dat-o în prosteală şi m-am prins! Şi le-am spus… papa! Sunt atâtea taverne cu mâncare bună şi personal serios pe Thassos! Evitaţi această tavernă!”/ ”Noi la a doua am luat ţeapă, acum 7 ani un peşte a costat 80 de euro”/ ”Nu numai acolo, ci şi prin alte părţi trec mai mult la nota de plată. Trebuie să trăiască şi grecul, iarna stă şi visează ce să mai facă vara. La orice tavernă serioasă o porţie de mâncare este 10-15 euro. Pentru ce să plătesc 40 de euro? Pentru glorie sportivă? Nu mergeţi la această tavernă! Sunt nişte nesimţiţi! Nu se întâmplă asta la o altă tavernă! Am mâncat peste tot în Thassos. Peste tot sunt oameni serioşi! Nu şi aceşti nesimţiţi!”/ ” Vă sugerez aşa: bonul, unde e bonul? Fiscal, nu scrijelim noi ceva pe foaie că aşa ştim toţi. Aaaa, nu e bonul? Bun, păi atunci mă gândesc că e o situaţie de rezolvat cu poliţia. Ia să vezi ce începe să scadă notă de plata şi ajunge la ceva decent. Am păţit-o şi noi, doar că cu mine nu şi-au găsit omul. De la 125 euro umflaţi am ajuns la un 60 decent”, au punctat alți turiști români țepuiți pe plajele din Grecia.

În timp ce alții sunt de părere că nu este nimic anormal ori greșit în nota de plată, prețul unui pește fiind, de fapt, foarte ridicat în Grecia. Și asta pentru că preparatele sunt proaspete, din mare, nu provin din magazin.

„Peştele proaspăt, pescuit din mare, ajunge la 70-80 euro /kg. Înainte de a comanda întrebaţi cât este un kg. Un kg de homar este în jur de 100-120 euro. Dorada pescuită din mare este 40-50 euro/ kg. Ceea ce vedeţi la market este de crescătorie, este 8 euro /kg, deci nu confundaţi lucrurile”, a fost reacția unui vizitator pentru care prețurile ridicate au o explicație.