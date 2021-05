Românul, ajutor de nădejde pentru oricine! Cum le-a oferit un bărbat benzină americanilor, care au aterizat forțat cu elicopterul pe un câmp: ”Do you need gas?”

In articol:

Imaginile zilei, devenite virale pe TikTok! Un român a sprit în ajutorul americanilor. Asta după ce un elicopter Apache american a aterizat forţat, în cursul zilei de marţi, pe un câmp din judeţul Constanţa, la Pecineaga. Elicopterul respectiv a fost filmat de câțiva şoferi care treceau prin zona respectivă. Imaginile au ajuns pe TikTok, unde românii s-au amuzat copios pe seama lor.

Ei bine, unul dintre șoferii, care au filmat elicopterul, s-a oferit chiar să îi ajute pe americani.

Citeste si: Limuzina lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la licitație! Ce preț are cadoul primit de la ultimul șah al Iranului

Elicopter Americani [Sursa foto: Captură Video]

”Dou you need gas?”

Șofeurl român încetineşte atunci când trece pe lângă elicopter. Acesta a întrebat un militar dacă are nevoie de ajutor, dacă vrea combustibil. Românul primeşte un răspuns negativ, unul dintre militari spunându-i că nu are nevoie de ajutor și că totul este în regulă.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

” Aveţi nevoie de ajutor? Hello! Do you need gas? You need gasoline?... (ah...) Everything is ok, ok (n.r. Aveţi nevoie de combustibil? Aveţi nevoie de benzină?... Totul e ok, ok...)", este dialogul şoferului cu militarii americani, surprins într-un video, postat pe TikTok. Clipul respectiv a adunat mii de aprecieri din partea internauților.

Citeste si: Meghan Markle îl manipulează pe Prințul Harry? Dezvăluiri neașteptate: „L-a făcut să creadă că e mama lui reîncarnată”

Șoferul român și-a văzut de drum, după ce militarii au spus că totul este în regulă. "Referitor la incidentul de la Pecineaga. Este un elicopter al US de la M.K Se intorcea dintr un antrenament din Bulgaria. A avut o alerta la un senzor din bord. Au aterizat pe camp. Militarii au fost recuperati cu o masina de la MK. Elicopterul urcat pe trailer si dus la baza, fiind aproape, procedura nu permite ridicarea de la sol pana nu este identificata problema", au anunțat autorităţile.