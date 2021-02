Romeo Fantastik, reacție uluitoare după ce a aflat că Ilie Năstase a fost cu 2000 de femei: ”Lasă-ne cu de-astea”

In articol:

Romeo Fantastik este unul dintre cei mai controversați artiști din industria muzicală. La un moment dat, cunoscutul artist a decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Ei bine, după aproximativ 5 ani, Romeo Fantastik și-a făcut apariția în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Celebru cântăreț a povestit mai multe întâmplări din viața sa, iar când a ajuns la subiectul ”femei”, dezvăluirile sale au fost de-a dreptul uluitoare.

Din spusele sale, Romeo Fantastik a avut multe femei încât nu le mai știe numărul. Mai mult, cunoscutul artist nu crede că Ilie Năstase a fost cu peste 2000 de femei.

„ Domnu' Ilie Năstase vreau să-ți dau un sfat: Lasă-ne cu de-astea, pe bune, fără mișto. Daca-aș știi să vorbesc și eu, domnu' Ilie. Te pup, oricum!”, a povestit Romeo Fantastik.

Romeo Fantastik susține că a fost cu mii de femei

Totodată, Romeo Fantastik a mai povestit și despre propriile cuceriri. Deși nu mai știe numărul femeilor, acesta a precizat că au fost câteva mii de femei care i-au trecut prin așternut.

„La mine 2000 înseamnă nici 5 ani. Păi eu sunt de 20 de ani numai în chestiile astea.Nu mai țin minte câte femei am avut. Au fost multe. 100 are un om normal, nu eu. Am avut serate exagerat de nebune, de erotism de n-ați văzut. Nu pot să vă povestesc la ora asta”, a mai adăugat Romeo Fantastik.

Cu toate că a avut multe femeii în viața sa, cunoscutul manelist nu s-a căsătorit niciodată, dar a dezvăluit că are mulți copii.

Chiar dacă nu-i cunoaște pe toți, Romeo Fantastik susține că i-a ajutat financiar.