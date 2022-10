Romică Țociu, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre copilăria sa: "Era modelul bate-l, dă-i cu cureaua la fund sau tunde-l zero". A ales să se împace cu tatăl care l-a părăsit

In articol:

Romică Țociu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de comedie de la noi din țară. Acesta a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar alături de colegul său de scenă, Cornel Palade, actorul a bucurat publicul ani la rând.

Romică Țociu, mărturii dureroase din copilărie

Romică Țociu nu vorbește des despre momentele grele din viața sa, chiar dacă acestea există într-un număr mare. Actorul preferă să ne facă să râdem și să vrem să mai auzim o glumă de-ale lui. Invitat la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, Romică Țociu a povestit momentele grele pe care le-a trăit în copilărie, când a fost bătut, pedepsit. Acesta vede perioada când era copil, ca pregătirea pentru lupta vieții.

"Mama trăiește încă. A fost și la mine zilele astea, că am să o operez mititica de ea. Mama a fost o femeie foarte puternică și ce bătăi...așa se purta pe vremea aia. Dar poate m-au făcut mai puternic. Plecând de acasă din '90, am fost pregătit pentru lupta cu viața.(...) Eu cred că așa era modelul bate-l sau dă-i cu cureaua la fund sau tunde-l zero, să nu mai facă. Cred că am fost un copil problemă, nu știu. Îmi plăcea să fiu liber, să fac ce știu, dar la carte eram bun.", a declarat Romică Țociu.

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Romică Țociu, împăcat că a făcut pace cu tatăl său

Romică Țociu nu și-a putut ierta tatăl ani buni, din cauză că l-a părăsit atât pe el, cât și pe frații lui. După ceva timp au făcut pace și l-a îngrijit cât timp era bolnav. Actorul este mândru de decizia pe care a luat-o, chiar dacă nu a reușit să șteargă suferința din inima lui.

"Poate că lucrurile așa merg, să fii împăcat cu părinții tăi. Mi-a făcut bine să mă împac cu tata. Știi, poate oi fi greșit și eu, cine știe? Poate am greșit doar când am fost copil, pentru că, după aia, toată perioada cât a fost bolnav, de unde am avut, de unde n-am avut am susținut acolo cât am putut, numai că boala pe care o avea era ireversibilă. Nu am putut să fac mare lucru, decât să-i prelungesc viața așa doar pentru o perioadă de timp. Cred că sunt ani buni, din '97-'98, de când ne-a părăsit tata. Nu am apucat să vorbesc cu el, avea o paralizie pe partea dreaptă, vorbea greu, dar înțelegea. După ce boala s-a agravat, nu am mai putut comunica.", a mărturisit Romică Țociu, la În Oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!