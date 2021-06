Rona Hartner, dezvăluiri incredibile! Cum se înțelegea, de fapt, cu fostul soț: „Îl apucau niște nervi”

In articol:

Rona Hartner a făcut dezvăluiri incredibile din spatele ușilor închise. Vedeta a povestit în detaliu care era atmosfera din relația chiar înainte de a pune piciorul în prag și a decide să depună actele de divorț.

Rona Hartner, despre relația dintre ea și Herve: „ Certurile astea au început după nuntă”

Rona Hartner și Herve Camilleri au format un cuplu timp de trei ani și jumătate, iar de mai bine de un an erau soț și soție. Se pare că relația lor nu a fost cea mai reușită. Artista a dezvăluit că totul a fost numai lapte și miere până după nuntă, când au început niște certuri care păreau că nu se vor mai termina și chiar așa a fost, căci probleme au ținut până când vedeta a pus piciorul în prag și a spus „stop”.

„Am avut 55 de certuri cu el într-un an! Ne luam din nimic, ne-am certat odată o săptămână întreagă! Intrase zâzania în noi. Dacă îl contaziceai, imediat se supăra. Nu am mai știut cum s-o dau cu el. Și când n-am mai știut cum s-o dau, am zis: „Gata, divorțez!” Avea momente când îl apucau niște nervi. Avea absolut totul să fie fericit, dar el era nervos. Aveam casă pe malul mării, am stat numai la plajă în izolare. Ce să vrei mai mult de atât? La un moment dat, erau certuri care nu se mai terminau, se repetau. Certurile astea au început după nuntă, de aceea am fost surprinsă. Ne era mai bine necăsătoriți. Nu cred că viața e făcută ca să fii nefericită, să te cerți, să fii neînțeles”, a declarat Rona Hartner, la o emisiune TV.

Cum a decurs partajul dintre Rona Harnter și Herve Camilleri

Se pare că pe final s-au înțeles ceva mai bine, iar atunci când și-au împărțit averea fiecare a plecat fericit.

Herve i-a făcut o liste că tot ce și-a dorit, iar artista i-a dat totul fără alte scandaluri.

„Am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce vrut de la mine. I-am zis tot ce vrea să ia. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce vrut. Nu a ieșit deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect. Și cu conturile ne-am aranjat. De aia ne-au trebuit două luni până să anunțam divorțul, ca să aranjăm totul. Cunoști un cuplu după cum divorțează. Iubirea asta imposibilă dintre noi poate în timp se va transforma în altceva. Herve nu m-a trădat, nu am avut o viață sinistră cu el”, a mai spus Rona.