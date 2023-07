Rona Hartner, invitata Biancăi Drăgușanu la “Detectorul de minciuni”: “Eu am participat la casting și m-am 'bătut' cu Salma Hayek și Madonna ca să joc în acest film”

Rona Hartner, actriță de film, cântăreață, compozitoare, este invitata Biancăi Drăgușanu, la “Detectorul de minciuni”, emisiune difuzată duminică, de la ora 14:00, numai la Kanal D2.

“Sunt încântată că m-ai invitat și provocat la această emisiune!”, îi mărturisește Rona Hartner Biancăi Drăgușanu.

În vârstă de 50 de ani, artista, actualmente stabilită în Franța, a oferit detalii impresionante despre viață personala. Dacă s-ar întoarce definitiv în România, sau nu, ne spune chiar vedeta.

“Sunt un pic <împărțită>, ca să zic așa. Am fix 25 de ani de România, cu 25 de ani, de Franța. Parcă sunt tentată să o aduc pe fata mea și în România, să simtă experiență asta de la noi. Mai avem încă ceva așa, unic. Dar, în același timp, eu am echilibrul meu, în Franța. Am foarte mult timp pentru partea creativă, acolo scriu piesele, acolo pictez, fac ceramică. În România, doar fug de colo-colo, stau în trafic; nu apuc în România să creez cât o fac în Franța”, dezvăluie artista.

Mai mult decât atât, aceasta ne împărtășește cum decurge un moment creativ, în viața sa.

“Mă pun pe nisip, pe Costa de Azur, cu computera ș ul în brațe, sub soare, cu câinele și un mic aperol spritz, discret, și scriu … cu priveliștea înspre mare. Mai întru în apă, mă mai întorc la computer…”, mărturisește, în stilu-i caracteristic, Rona Hartner.

Rona Hartner oferă detalii neașteptate și în privința unui film în care și-ar fi dorit să joace.

“<Frida Kahlo> este filmul…Eu am participat la casting și m-am <bătut> cu Salma Hayek și Madonna ca să joc în acest film. (…) Pentru că Salma Hayek a produs filmul, cum era să joc eu în locul ei?”, a dezvăluit Rona Hartner.

Și asta nu este tot! Rona Hartner va continua șirul dezvăluirilor inedite, în cadrul “Detectorul de minciuni”, așa că nu ratați o ediție de colecție a emisiunii, prezentată de Bianca Drăgușanu, duminică, de la ora 14:00, numai la Kanal D2.