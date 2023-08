Rona Hartner, strigăr de ajutor pe internet! Ce se întâmplă cu artista, la scurt timp de când a fost diagnosticată cu cancer la plămâni: „Să se roage”

In articol:

Rona Hartner trece prin momente dureroase, după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer, de data aceasta la plămâni, la câțiva ani de când reușise să scape de boală. Artista a descris stările cu care se confruntă și le-a cerut ajutorul prietenilor săi chiar pe internet.

Rona Hartner, strigăt de ajutor

Iată ce s-a întâmplat cu ea în urmă cu câteva momente.

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Deși pare mereu optimistă, iar zâmbetul ei molipsește pe toată lumea, se pare că în prezent artista abia își găsește puterile, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta a făcut mai multe declarații despre boala care o macină, însă recent a fost nevoită le ceară ajutorul prietenilor ei. Se pare că Rona se simte foarte obosită și consideră că are o vârstă avansată. Cântăreața i-a rugat pe cei apropiați să se roage pentru ea, pentru că vrea să reușească să scoată un ultim album și să scrie o carte.

„ Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”, a spus Rona Hartner pe rețelele de socializare.

Cum a aflat Rona Hartner că are cancer

Se pare că totul a început de la o tuse, care nu se oprea nici după două luni de zile. Chiar dacă a fost la cei mai buni doctori în Franța, aceștia nu i-au găsit niciun diagnostic. Astfel că artista a venit în România unde și-a făcut mai multe investigații și a aflat că are cancer.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală.(...) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult ”, a mărturisit artista în trecut, în cadrul unei emisiuni TV.