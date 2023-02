Roșie ca focul și mai sexy ca niciodată! Adelina Pestrițu dă moda pe străzile Capitalei! Avem imagini de senzație cu vedeta | EXCLUSIV

In articol:

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai influente persoane de pe rețelele sociale, având o comunitate de 1,8 milioane de fani. Aceasta este foarte activă în mediul online, ținându-și urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Anul trecut, Adelina a primit oficial titlul de “Cea mai urmărită româncă” din cadrul secțiunii “celebrități”.

Adelina Pestrițu, surprinsă de paparazzi WOWbiz într-un mod spectaculos [Sursa foto: WOWbiz ]

Imaginile cu Adelina Pestrițu care îți taie răsuflarea

Dacă e cineva care știe cum să arate țiplă, aceea e Adelina Pestrițu. Vedeta e mereu ca scoasă din cutie, impecabilă atunci când iese pe stradă. Chiar și pentru o simplă vizită la o celebră cofetărie, Adelina Pestrițu și-a asortat ținuta până la cel mai mic detaliu. Știe că arată fabulos și că are o siluetă de invidiat și se pricepe de minune să își pună atuurile în valoare. Surprinsă înainte de ziua ei, are un zâmbet larg pe buze, semn că fiecare zi e o bucurie, mai ales cea de astăzi, pentru Adelina e sărbătorită. Pe 2 februarie, sexy vedeta a împlinit 36 de ani și arată ca la 20. Are o viață de invidiat, un soț care o iubește și o fată minunată.

Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe Adelina Pestrițu coborând din bolidul de lux, alături de un prieten, îndreptându-se spre o cofetărie celebră. Odată cu aniversarea, vedeta vrea să se îndulcească. Nu s-a îmbrăcat oricum, ci asortată din cap până în picioare, cu un costum roșu din piele, botine și ochelari extravaganți. Luxul și rafinamentul își spune cuvântul, iar felul în care se poartă Adelina nu face decât să dea moda pe străzile Capitalei.

Adelina Pestrițu, surprinsă de paparazzi WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz ]

Adelina Pestrițu, surpriză de ziua ei

Adelina Pestrițu se simte mai împlinită ca niciodată la vârsta de 36 de ani. A ajuns în această a vieții cu multă muncă și perseverență și nu poate fi decât recunoscătoare pentru familia frumoasă pe care o are, dar și pentru cariera pe care a reușit să și-o cănstruiască cu forțele proprii, atât în mediul online, cât și pe micile ecrane. Încă de ieri, Adelina Pestrițu a fost surprinsă cu cadouri care mai de care mai speciale, însă nici fiica sa nu a uitat să-i pregătească un cadou aparte, care, pe cât de simplu, pe atât de special este pentru Adelina Pestrițu.

Micuța Zeny i-a scris mamei sale o scrisoare care a emoționat-o pe Adelina Pestrițu. Un simplu „La mulți ani” și „Te iubesc, mami” au fost de ajuns pentru ca influencerița să simtă fericirea supremă. Tot aseară le-a arătat celor circa 1,8 milioane de urmăritori de pe Instagram ce cadou a primit din partea soțului și a fiicei sale. Este vorba de un lănțișor cu diamante, cu pandantiv în formă ce cruce, despre care Adelina Pestrițu a mărturisit că nu îl va da jos niciodată.

„La mulți ani, mami. Mami, te iubesc”, a scris micuța Zeny în scrisoarea pentru mama sa.

„Și cadoul care nu poate concura cu niciunul din lumea asta. Te iubesc infinit! N-o să-l dau niciodată jos de la gât, pentru că e de la iubirile mele.”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

Pentru că își dorește ca fanii ei să fie răsfățați așa cum se cuvine chiar și de ziua sa de naștere, Adelina Pestrițu le-a făcut o surpriză neașteptată, oferindu-le reduceri substanțiale pe propriul său site de haine, dar și în magazinul fizic.

„De ziua mea fac cinste tuturor cu mega reduceri pe site-ul meu. Din acest moment aveți discount-uri de pana la 60% plus EXTRA COD “ADE36” la tot ce vă place (inclusiv noutățile) 🤍🤍🤍 Codul e valabil si in magazinul fizic.”, a spus Adelina Pestrițu în mediul online.

