“ROventura”, emisiunea de reportaje de călătorie, pe primul loc în preferințele telespectatorilor!

Sambata, 3 septembrie, Kanal D a fost lider de piata cu “ROventura”, emisiunea de reportaje de calatorie. Conform datelor furnizate de Kantar Media, emisiunea prezentata de George Mihai si Andreea Stravoiu a plasat Kanal D pe primul loc in preferintele telespectatorilor, atat pe targetul National, cat sip e cel Comercial.

Citeste si: Toamna aceasta, românii vor avea parte de multă distracţie, exerciţii pentru minte, interviuri memorabile şi informaţie relevantă, la Kanal D!

Calatoria de poveste de pe Valea Trotusului, prezentata in editia de sambata a emisiunii “ROventura”, a plasat statia Kanal D pe primul loc in randul publicului Comercial si National. Astfel, in intervalul orar 15:00 – 16:00, Kanal D a inregistrat 2,4 puncte de rating si 10,8% cota de piata, pe targetul National, si 2,4 puncte de rating si 14,6% cota de piata, pe targetul Comercial (21-54 Nat ABCD).

Citeste si: Cât câștigă lunar un pilot de avion. Salariile variază în funcție de companie- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Citeste si: Sâmbătă, la “ROventura”: Călătorie în Transilvania de poveste

O medie de 419.000

de telespectatori din intreaga tara a urmarit sambata emisiunea “ROventura”, in fiecare minut al difuzarii. Minutul de aur, atins la 15:10, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, aproape o jumatate de milion (496.000) de fani ai emisiunii.