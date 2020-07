Roxana Dobre și Florin Salam, sărut pătimaș în văzul tuturor!

In articol:

Roxana Dobre și Florin Salam formează un cuplu superb și au împreună trei copii. Roxana Dobre și „Regele” au trecut prin foarte multe împreună și în ciuda tuturor obstacolelor, au ales să meargă mai departe și să se sprijine unul pe altul. Roxana Dobre a fost conștientă de la bun început lângă cine își va trăi viața, așa că s-a înarmat cu foarte multă răbdare.

„Eu așa am început să îl iubesc. Fiind artist, se transformă când este înconjurat de oameni. Are nevoie de o femeie deșteaptă, foarte puternică. Pentru că dacă nu ești puternică.... mai ales prin câte am trecut împreună”, a spus Roxana Dobre în cadrul unei apariții televizate, în urmă cu ceva timp.

Roxana Dobre și Florin Salam se iubesc mai mult ca niciodată

Manelisul și iubita sa se iubesc din ce în ce mai multe pe zi ce trece, iar asta se poate observa cu ochiul liber.

Roxana Dobre și Florin Salam nu ezită să își arate dragostea în public și au postat pe rețelele de socializare mai multe filmulețe în care arată tuturor cât de mult se iubesc.

Un pupic pe obraz, unul mic pe buze, până la marele final: sărutul pătimaș din toată ființa! Așa se afișează cei doi pe rețelele de socializare.