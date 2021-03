Roxana Ghiță de la Survivor România 2021 a vorbit despre relația cu Andrei Dascălu: ”Ne-am sărutat noaptea pe plajă” EXCLUSIV

In articol:

Roxana Ghiță a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România 2021. Deși oamenii de acasă o vedeau ca pe o potențială câștigătoare a marelui premiu, Roxana a fost nevoită să părăsească competiția din motive medicale. Telespectatorii au văzut o apropiere între ea și Andrei Dascălu, războinicul de la Survivor România 2021.

Citeste si: Roxana Ghiță și Marilena, revedere după Survivor România 2021. Dezvăluiri incredibile: ”Sorin a râs de mine. Nu mi-a picat prea bine”

Imediat după ce a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, Roxana ne-a mărturisit, în exclusivitate ce relație avea cu Andrei Dascălu.

„ Cred că mai mult Andrei mi-a urcat moralul decât Mihaela. Cu Mihaela nu am avut foarte multe conversații. Însă pe Andrei l-am simțit foarte aproape de oamenii nu care stau eu în general în România. Chiar am împărtășit foarte multe lucruri și era o persoană nouă în grup, indiferentă la bisericuțele care existau, la ce strategii se făceau. M-am bucurat foarte tare că l-am avut în echipă. A fost o persoană în fața căreia m-am deschis foarte repede. E foarte greu să spun ce se va întâmpla de azi în patru luni, Eu chiar sper ca Andrei să ajunge în finală, să câștige, de ce nu, Survivor.

Probabil s-ar fi întemeiat ceva, ideea e că din cauza problemelor mele de sănătate nu am mai putut să mă gândesc la nimic altceva decât la mine, să îmi revin. S-a risipit așa orice... Se înfiripase așa la început, dar e o persoană foarte dragă și clar o să ne mai vedem. Îl duce capul, e carismatic, doar că e puțin interiorizat în el și nu cred că este neaparat un impas că am plecat, sper să fie un moment în care să se deschidă. Are ce să ofere. Ăsta este testul lui la Survivor. Să se deschidă și personal”, ne-a mărtusit Războinica, direct din Dominicană, după ce a părăsit competiția Survivor, acum ceva timp.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Roxana Ghiță [Sursa foto: Instagram]

Roxana Ghiță, dezvăluiri exclusive despre relația cu Andrei Dascălu

Roxana Ghiță și Marilena au vorbit, în platoul Teo Show, despre Andrei Dascălu, cel care i-a furat inima fostei războinice. ”Eu am văzut o anumită sclipire in ochii Roxanei atunci când Andrei și-a făcut apariția, în prima lui zi. I-am zis Roxanei că mi-am dat seama din prima. După mi-a confirmat că are o atracție pentru el, dar și el pentru ea. Sunt foarte furmosi, iar daca ei ii face bine…”, a explicat Marilena.

Citeste si: Roxana Ghiță, primele declarații după ce s-a întors în țară de la Survivor România: „Mă simt frustrată și ofticată”

Întrebată dacă s-au sărutat, Roxana nu a ezitat să răspundă: ”Ne-am pupat”. Totodată, fosta războinică a dat de înțeles că Andrei a făcut primul pas.

Mai multe detalii, însă, Roxana a oferit în direct la Ștafeta Mixtă, iar dezvăluirile ei au fost absolut savuroase. Războinica a recunoscut ce s-a întâmplat între ea și Andrei și a spus cu subiect și predicat că a existat un sărut în adevăratul sens al cuvântului, noaptea, pe plajă.

„Ne-am pupat încă din prima săptămână! Ne-am sărutat la un moment dat pe plajă, în prima săptămână în care a ajuns. Noaptea pe plajă. Ne-am plimbat. Eram efectiv prieteni. Este pur și simplu un lucru fizic, de moment. Nu am avut o relație cu Andrei. Eu țin la el ca prieten și da, mi-a plăcut de el, dar este o chestie atât de inocentă, care nu e de viitor”, a declarat Roxana Ghiță, în exclusivitate, la Ștafeta Mixtă.