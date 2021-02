Roxana Ghiță, mărturisire emoționantă la Survivor România 2021. Războinica a trecut prin momente de coșmar în Dominicană: „Nu am discutat lucrurile astea...”

In articol:

Nominalizarea pentru eliminare a lui Musty a declanșat în echipa albastră mai multe discuții sincere între concurenți. Războinicii și-au spus adevărul fără menajamente și astfel au ieșit la iveală noi antipatii.

Roxana Ghiță, mărturisire emoționantă la Survivor România

Roxana Ghiță a fost acuzată de mai mulți colegi de echipă că este negativistă și

se descurajează prea repede. Războinica a încercat să justifice faptul că nu este așa, ci doar tinde să fie mai realistă decât ceilalți. Ea a dezvăluit că a trecut prin momente grele de depresie și doar în acele momente s-a simțit negativistă.

Citeste si: Musty de la Survivor România este concurentul propus pentru eliminare. Reacția uimitoare a Războinicului: „Mă așteptam!”

„Nu sunt o persoană negativistă, nu mi se pare că sunt. Nu mă consider negativistă. Am avut multe momente în viață mea când am avut la un moment dat poate depresie, nu am discutat lucrurile astea.

Am vrut la un moment dat să le discut cu ține pentru că aveam o relație mai apropiată e, dar tu Musty vorbeai încontinuu despre viața ta și nu mi-ai dat ocazia să vorbesc și eu despre a mea. Am trecut peste momentele alea și atunci eram negativistă. Știu să diferențiez între a fi realist și negativist”, spune concurenta.

Citeste si: Legătura neștiută dintre Alin Sălăjean și Albert Oprea de la Survivor. Ce îi apropie pe cei doi Războinici: „Am riscat chestiile astea...”

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Musty o contrazice pe coechipiera lui și îi spune Roxanei Ghiță că a reacționat într-un mod negativist după ce Marilena a fost transportată

la spital. Ea spune atunci că Războinica nu își va mai reveni și va părăsi competiția.i-a spus Musty.

„Asta e părereata. Eu nu mă consider o persoană negativistă. Îmi asum asta, e părerea mea despre mine. Am multe defecte, dar nu sunt o persoană negativistă”, se apără Roxana Ghiță.

Discutii intre Razboinicii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cine este Roxana Ghiță de la Survivor România

Roxana Georgiana Ghiță are 22 de ani și este o mare pasionată de sport. Concurenta de la Survivor România 2021 face parte din echipa Războinicilor. De-a-lungul timpului, Roxana a practicat rugby, tenis, înot, baschet, schi și kickboxing. Tototdată, Roxana a fost olimpică și la matematică.

Citeste si: Cine este Starlin de la Survivor România 2021. Ce meserie are concurentul din echipa Războinicilor: „Am trăit în Santo Domingo”

Concurenta din echipa Războinicilor a urmat Facultatea de Arte Plastice timp de doi ani, iar mai apoi a renunbțat ca să se dedice sportului. Acum, Roxana Georgiana Ghiță face cursuri de Performanța Sportului și Coaching, în Anglia.

„Îmi doresc foarte tare să îmi dovedesc mie, dar și celor din jurul meu, că sunt o persoană puternică și că sensibilitatea, emotivitatea nu sunt slăbiciuni. Dincolo de partea sportivă, consider că experiență <Survivor România> va fi o <detoxifiere> a corpului și a spiritului și o meditație incredibilă”, declara Roxana Ghiță, înainte de a pleca în jungla Dominicană.