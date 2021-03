Roxana Ghiță și Marilena, revedere după Survivor România 2021. Dezvăluiri incredibile: ”Sorin a râs de mine. Nu mi-a picat prea bine”

In articol:

Roxana Ghiță și Marilena au fost invitate în platoul Teo Show, acolo unde au făcut dezvăluiri incredibile din timpul competiției fenomen de la Kanal D. Cele două foste concurente s-au revăzut, joi, după două săptămâni. Roxana a mărturisit că ține legătura cu Marilena și că vorbesc cât de des pot. Războinicele au avut un parcurs senzațional în competiția Survivor, însă ambele au părăsit concursul din motive medicale.

Roxana a mărturisit că au fost multe momente în care a simțit că îi dezamăgește pe cei dragi. De asemenea, tânăra spune că a legat prietenii strânse cu câțiva colegi de la Survivor.

”Eu am avut foarte multe momente in care am simtit ca ii dezamagesc (pe cei dragi). Sunt cel mai mare critic al meu, ceea ce e si bine, dar si rău. M-a surprins faptul că mulți colegi mi-au reproșat că sunt o persoana sensibilă și s-a pus accent pe treaba asta. S-au legat foarte multe prietenii. Mi-e usor frică să mă uit la episoadele în care am apărut sau să citesc ce s-a scris despre mine pt că mă duce cu gândul acolo. Eu psihic sunt acolo. Marilena e pe primul loc. Eu și Marilena ne-am împrietenit pentru că suntem foarte asemănătoare. Alin, Andrei, Albert și Luci, care era o persoană incredibilă.

Războinica Marilena, invitat surpriză pentru Roxana Ghiță

Cele două tinere s-au mai revăzut după două săptămâni și s-au îmbrățișat strâns.

povestește Marilena.

” Asta ne-a lipsit nouă acolo și asta ne-a făcut să ne apropiem. Când ea era căzută moral, eu mergeam lângă ea. Îi ziceam să fie puternică, dar eu eram mai jos decât ea”, a spus Marilena.

” M-am enervat pe o mare parte dintre colegii mei, ei încearcă să fie foarte pozitivi. E o diferentă între a fi pozitiv și realist. Nu erau conștienți de situația în care era Marilena”, a mai spus Roxana Ghiță.

” Sorin a râs de mine, nu mi-a picat prea bine”, a adăugat Marilena.

Atât Roxana, cât și Marilena au fost întrebate dacă este mai bine să fii sincer la Survivor sau să joci după strategii.

” Sinceritatea este cheia Survivor pentru că dacă esti sincer te rezolvi pe ambele planuri și social și sportiv”, spune Roxana.

Marilena: Eu am fost sinceră tot timpul în această competiție, iar acesta a fost un atuu pentru mine. Cânt ți-e foame, nu te mai gândești că porți o mască. În primele zile scoți tot ce-i mai rău din tine.