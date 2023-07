Moment neașteptat la nunta lui Dani Oțil. Invitații au rămas uimiți când au văzut că nașa a fost închisă într-o cutie

In articol:

Pe 30 iulie 2023, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au unit destinele, iar toți cei dragi le-au stat alături. În urmă cu doi ani, cuplul s-a cununat, iar între timp au devenit și părinți.

După cununia religioasă de ieri, cei doi au avut parte de o petrecere grandioasă cu invitați de seamă. Nașa a fost nimeni alta decât Roxana Vidaicu și a fost senzația petrecerii după ce a rămas închisă într-o cutie.

Mireasa lui Dani a purtat o rochie superbă de mireasă, iar el a strălucit în costumul de ginere. Fiul lor, Tiago, a fost cavaler de onoare și s-a bucurat de o ținută precum a tatălui său. Nașii au strălucit și ei în ținute de ocazie, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au fost părinții spirituali ai celor doi.

Nașa a fost surpriza serii

Prezentatorul TV și partenera sa s-au bucurat de o nuntă ca-n povești alături de familie și prieteni. S-au cununat la Mănăstirea Cașin, apoi alături de invitați au mers la un restaurant de pe malul lacului Buftea, acolo unde decorul a fost unul de vis.

Au avut grijă de fiecare invitat în parte, iar surprizele au venit rând pe rând. Mai mulți artiști de seamă au încins atmosfera, iar magicianul Robert Tudor i-a încântat cu prezența lui.

El a închis-o într-o cutie pe Roxana Vidaicu, nașa mirilor, pentru un moment de magie.

Totul a ieșit ca la carte, iar cei doi miri păreau extrem de fericiți și împliniți. Dani Oțil a vrut să accentueze acest lucru, așa că a ținut un speech în fața invitaților și le-a mulțumit pentru prezență.

Gabriela și Dani Oțil sunt doi părinți împliniți, după ce Tiago le-a luminat viața și le-a umplut golul din viață. Cu un timp în urmă, Gabriela Prisăcariu povestea despre dragostea dintre ea și Dani Oțil.

„Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, spunea tânăra entuziasmată.