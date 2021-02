Roxana Nemeș de la Survivor România, adevărul despre începutul carierei sale! "Au fost perioade foarte grele..."

In articol:

Roxana Nemeș de la Survivor România a spus tot adevărul despre începutul carierei sale! În cadrul unui interviu, Faimoasa a făcut dezvăluiri și despre participarea la emisiunea fenomen de la Kanal D.

Roxana Nemeș, despre cariera profesională

Roxana Nemeș este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră.

Pe lângă o relație extrem de frumoasă, blondina se poate lăuda și o carieră de succes. Totodată, de curând, artista a vrut să își depăseșească limitele și a acceptat provocarea de a merge în Republica Dominicană.

În cadrul unui interviu, concurenta de la Survivor România își aduce aminte despre momentele mai puțin frumoase de-a lungul carierei sale. Cu toate că nu a avut parte doar de lucruri bune, vedeta nu a renuțat, ci a făcut tot posibilul să reușească.

"Nu am avut un drum ușor, chiar dacă unii spun asta. Au fost perioade foarte grele în cariera mea, au fost doi, trei ani în care mi s-au închis toate ușile. Primul moment greu a fost în adolescență, când nu reușeam să pătrund în această industrie, chiar dacă eu credeam foarte mult în mine. Însă cel mai greu a fost să reiau cariera când deja aveam un nume.

În viață există momente când trebuie să o iei de la zero, dar asta nu m-a speriat. A fost greu să conving oamenii să creadă din nou în mine, să creadă că sunt aceeași Roxana Nemeș. Am muncit, și oamenii au observat că sunt serioasă, îmi văd de treabă. Nu regret nimic. Dacă aș lua-o de la zero, poate că aș avea mai multă răbdare", a declarat Roxana Nemeș.

În continuare, Roxana a mai vorbit și despre participarea la Survivor România.

Despre această competiție declară faptul că reprezintă o provocare uriașă, dar și o experiență pe care nu o va mai trăi niciodată în această viață.

"Este o provocare uriașă și o experiență pe care nu o voi mai trăi în această viață. Cred că fiecare om trebuie să aibă o astfel de experiență ca să învețe să aprecieze ceea ce viață i-a dăruit, în special lucrurile mici pe care, de multe ori, le trecem cu vederea. Cred că mă va maturiza această competiție. M-am văzut acolo, chiar dacă sunt conștientă că va fi foarte greu. Nu sunt cea mai mare sportivă, nu am făcut sport de performanță, dar sunt motivată și extrem de ambițioasă.", a declarat Roxana, potrivit VIVA .