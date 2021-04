Roxana Nemeș de la Survivor România, în lacrimi la TV! Ce i-au spus medicii în Dominicană?! „Gata, te...”

In articol:

Roxana Nemeș a fost nevoită să părăsească Survivor România 2021 din cauza problemelor de sănătate. Deși simțea că mai poate să facă față din punct de vedere psihic și sportiv, medicii nu i-au dat voie să continue.

Roxana Nemeș a vorbit despre problemele de sănătate

Problemele cu bila s-au agravat, iar acum are nevoie de operație.

În lacrimi, Roxana a vorbit în platoul Teo Show despre zilele petrecute în spital și transformarea șocantă prin care a trecut din cauza perfuziilor. Totodată, artista a recunoscut că îi este dor de colegii ei și de competiție.

„Am niște pofte de zici că sunt gravidă. Cred că am înnebunit pe toată lumea acolo cu pizza. Din păcate trebuie să mai fac o serie de analize până să pot să mănânc acele lucruri. Îmi vine să plâng că am plecat. Chiar am trăit asta. Sunt convinsă că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am avut amețeli.

Eu nu mă știam cu problemele astea înainte, aveam alte probleme, dar nu cu bila. Nu m-am gândit o secundă că de asta o să plec. M-am trezit într-o zi, am simțit în partea dreaptă... Am zis că nu bag în seamă. A doua zi din nou. M-am speriat deja. A patra zi eram la ultimul joc și am strigat la colegii mei, iar în momentul ăla am simțit că m-a fulgerat. Am zis că nu e în regulă.

Citeste si: Maria Hîngu și Roxana Nemeș de la Survivor au ajuns în România! Primele declarații la întoarcerea din Dominicană: „Andrei și Sindy vor ajunge în finală”

Am cerut o ecografie, m-au băgat în spital și mi-au zis: Gata, te operăm. Am stat trei zile pe perfuzii. De asta eram și așa umflată. Cred că din cauza sărurilor din perfuzii. M-am transformat, eram speriată de mine. Din păcate, nu s-a mai putut. Nu mai am voie să fac efort și trebuia să țin în continuare dietă”, a spus Roxana Nemeș despre problemele de sănătate, la Teo Show.

Adevărul despre Faimoșii de la Survivor România! Ce a dezvăluit Roxana Nemeș

Roxana Nemeș a fost implicată și în conflicte de-a lungul șederii ei în competiția Survivor România, dar cu toate astea Faimoasa a mărturisit că i-a înțeles în cele din urmă pe colegii ei, explicând că totul se datora condițiilor grele în care trăiesc concurenții în competiție. Ulterior, cântăreața i-a caracterizat pe Faimoși în câteva cuvinte.

Roxana Nemeș[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Eu cumva îi înțeleg și pe ei. Dar este foarte frustrant, în momentul în care nu aduci puncte nu mănânci. Știu cum te transformi când nu mănânci. Nu îți mai funcționează creierul. Fără mâncare ești neom. Foarte multe frustrări, de la frig, ne-a plouat de atâtea ori, dormeam uzi. Acum e din ce în ce mai cald, dar în ianuarie ferească Dumnezeu.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Roxana Nemeș, declarații neașteptate despre concurenții din echipa Faimoșilor: "Nu-mi plac oamenii care se dau ceea ce nu sunt" EXCLUSIV

În anumiți colegi am avut încredere. Începem cu Elena, cu care eram prietene și din prima m-a nominalizat. Am aflat după mult timp. Ai niște așteptări. Am început să mă detașez foarte tare și să îmi văd de focusul meu. Oricine ce ar spune, fiecare e pe cont propriu acolo. Am rămas prietenă bună cu Majda. Doamne, este o... E un om deosebit. Cu Alexandra Stan care e de nota 10. Chiar am avut și cu Zanni o discuție și i-am zis că nu cu mine duce o luptă aici. A stat și le-a gândit. E un băiat foarte inteligent”

Alexandra Stan: rebelă, dar un suflet foarte mare și sociabilă, descurcăreață.

Moroșanu: Luptător, dar foarte sensibil.

Cosmin: Gătește foarte bine. Nu știu dacă știe lumea. Noi când ne culcam, din cauza lui am visat întotdeauna savarine

Culiță: Strategic, dar un om bun.

Elena Marin: A învățat pe parcurs f bine cum să câștige oamenii. Se victimizează f mult

Jador: E un copil cu un suflet foarte mare, dar are gură proastă. Nimeni nu se aștepta de la el să aducă puncte

Majda: Un suflet foarte bun, are o căldură foarte mare

Simona: Are căldură fizică, mă lua în brațe când dormeam. E un om foarte bun, nu mă așteptam.

Zanni: Copil, nu e rău, extrem de inteligent, dar neavând un exemplu e ușor de influențat și puțin cam disperat.

Ana: E o fată foarte faină. Din păcate, e destul de rece. Ține foarte mult în ea și o să explodeze la un moment dat

Sebi: Sebi încearcă să manipuleze, nu prea îi merge.

Andreea: A venit cu un vibe bun, dar încercând să fie ok cu toată lumea pierdea alte lucruri.