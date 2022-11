Roxana, „Prințesa Ardealului”, mamă pentru a doua oară? Florin Rusu s-a întors în brațele artistei după despărțirea de Bianca Pop

In articol:

După ce au avut o pauză în relația lor, Florin Rusu și Roxana, „Prințesa Ardealului”, au hotărât să îngroape securea războiului și să-și mai dea o șansă. Cei doi au împreună un băiețel pe nume Dominic și se gândesc serios să-i facă micuțului un frățior.

Florin Rusu a fost într-o relație cu Bianca Pop după ce s-a despărțit de mama copilului său. Se pare că această experiență nu i-a adus fericirea, așa că s-a întors la Roxana, „Prințesa Ardealului”, cea cu care are un băiețel.

Florin Rusu și Roxana, „Prințesa Ardealului”, părinți pentru a doua oară

Roxana, „Prințesa Ardealului”, și Florin Rusu au avut parte de momente dificile în relația lor, ajungând să se separe și să intre în noi relații. Se pare că aceste încercări au eșuat, iar cei doi au decis că nu pot sta unul fără celălalt și că familia este mai importantă decât orice.

Cei doi se gândesc serios să devină părinți pentru a doua oară, mai ales că Dominic îți dorește și el un frățior.

„Da (nr. copil), mereu îl întreb pe Dominic și el zice da. Nu știu dacă știe el ce înseamnă un frățior. Ne dorim, însă nu acum.”, au declarat Roxana, „Prințesa Ardealului”, și Florin Rusu.

Florin Rusu și-a dat seama că Roxana este femeia vieții lui

După despărțire, Florin Rusu a ajuns în brațele Biancăi Pop, fosta ispită, însă se pare că relația lor nu a fost menită su dureze. Bărbatul s-a întors în brațele artistei, astfel că au decis să se împace și să-și mai dea o șansă.

„Niciuna dintre ele nu avea ce are Roxana, iar atunci m-am decis să mă reîntorc înapoi la ea, iar cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am împăcat. Tot ce am avut în spate au fost doar dintre fantome, iar de comun acord am decis să ne creștem copilul împreună, să ne vedem de viață în continuare și de ce nu, să ne și căsătorim dacă e cazul”, a declarat Florin Rusu, conform SpyNews. ro.