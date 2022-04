Roxana Prințesa Ardealului, sabotată de persoanele dragi! Oamenii i-au vrut răul: „Au vrut să renunț eu la muzică”

In articol:

Roxana Prințesa Ardealului este pe piața muzicală de ani buni, reușind să atragă succesul și admirația oamenilor datorită talentului său. Are o mulțime de fani care o apreciază, însă, de-a lungul timpului, artista s-a confruntat și cu situații neplăcute, în care cei din jur o îndemnau să renunțe la ceea ce îi face cea mai mare plăcere.

În cadrul unui intervi, Roxana Prințesa Ardealului a povesit fanilor ei despre piedicile de care a avut parte în toată cariera sa, dar și despre ce sacrificii a fost nevoită să facă pentru a se face cunoscută.

Roxana Prințesa Ardealului, îndemnată să renunțe la muzică

În viața artistei au existat mai multe persoane apropiate care i-au spus că mai bine ar fi să renunțe la muzică, însă Roxana Prințesa Ardealului nu a ascultat gurile rele și și-a urmat instinctul fără să-și pună la îndoială talentul.

Acum are un copil minunat de care este foarte mândră și este hotărâtă să muncească din ce în ce mai mult pentru a ajunge acolo unde își dorește. Artista a plecat de jos și a început să muncească încă de pe băncile școlii pentru a putea deveni ceea ce este în prezent.

„Au fost de-a lungul timpului persoane care au vrut să renunț eu la muzică, dar sunt mai mulți fani din partea mea, familia și neamul, și nu dau satisfacție oamenilor răi. Merg înainte, am un copil de care sunt foarte mândră și acum muncesc mai mult, ca să pot să fiu exact cum vreau eu. Orice cântăreț sau orice artist care muncește, de-a lungul timpului are dușmani. Cariera muzicală am început-o la vârsta de 15 ani. Practic eram un copil care făcea sacrificii pentru muzică, care dormea puțin ca să meargă la școală”, a mărturisit Roxana Prințesa Ardealului, potrivit spynews.

Roxana Prințesa Ardealului este conștientă de faptul că este un om de succes și că are o mulțime de fani care îi vor binele, așa că nu are de gând să asculte gurile rele.

„Cântam prin cluburi, prin baruri, la început, ca să mă fac cunoscută și acum slavă domnului am 32 de ani. Sunt anumite persoane, nu dau nume, care mi-au vrut răul de-a lungul timpului, dar nu mă interesează. Un om care are succes sau valoare, mereu este invidiat, ca în orice domeniu”, a adăugat artista.