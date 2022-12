Roxana Prințesa Ardealului, sfaturi pentru femei după ce i-a mai dat o șansă lui Florin Rusu. Cu ce crede manelista că a greșit în relație: „Bărbații se maturizează mai greu”

In articol:

A fost și este o poveste de dragoste cu năbădăi între Roxana Prințesa Ardealului și Florin Rusu. Cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, dar acum au decis să mai acorde în mod serios o șansă iubirii, nu oricum, ci cu cărțile pe masă.

În cadrul unei emisiuni TV, manelista a vorbit despre felul în care s-a împăcat cu tatăl copilului ei, dar a recunoscut și unde a greșit ea, pe parcursul relației cu Florin Rusu.

Roxana Prințesa Ardealului: „Eu cred că i-am oferit prea multă libertate”

Cântăreața spune că încă de la început a greșit prin faptul că i-a dat lui Florin Rusu mai multă libertate decât trebuia.

Deși este conștientă că un bărbat are nevoie de o relație liberă, ea crede că a exagerat cu încrederea și libertatea pe care i le-a oferit.

Astfel că acum, când au decis să-și mai acorde o șansă, fiecare și-a spus nevoile, dorințele și neplăcerile, moment în care au decis să pornească iar pe același drum, mai ales că au un copil împreună.

„A fost dragoste cu năbădăi. Într-adevăr, am stat mult și m-am gândit. Ne-am pus efectiv la o masă amândoi și am luat o foaie și un pix și am trecut niște chestiuni importante(...) Am aruncat foaie, din păcate. Eu cred că i-am oferit prea multă libertate. Sincer, nu aș recomanda asta în cuplu, pentru că eu sunt femeia care oferă cea mai mare libertate, deși poate nu pare așa. Știi cum e un bărbat. Trebuie să îl lași să fie liber, dar prea multă libertate strică… puțin mai strictă în anumite chestiuni”, a spus Roxana Prințesa Ardealului, la un post de televiziune.

De asemenea, Roxana Prințesa Ardealului spune că în cazul lor, atunci când s-au separat, un rol important a avut-o și diferența de vârstă. Însă, la fel de important, la momentul împăcării, a fost băiatul pe care-l au, rodul iubirii lor.

Pentru el, dar și în numele sentimentelor pe care le au unul față de celălalt, până ceva sau cineva le va schimba gândirea sau ceea ce simt, vor merge pe același drum. Și asta pentru că, de data aceasta, se bazează pe prietenie, sinceritate, onestitate și respect.

„Adevărul este că el e mai mic decât mine cu un an, nu e foarte mult, dar bărbații se maturizează mai greu. Atunci când ai un copil, se schimbă mult, dar între noi există și iubire, pentru că nu recomand dacă ai un copil să stai într-o relație, care poate nu te avantajează sau poate unde nu există sentimente. Eu am spus de la începutul relației că suntem cei mai buni prieteni. Dacă se întâmplă ceva, dacă se îndrăgostește el sau eu, o să discutăm asta, dar se pare că ne mai iubim”, a mai spus artista.