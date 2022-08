Roxana Stoian, detalii despre retragerea lui Florin Salam din muzică. Care este starea de sănătate a manelistului în prezent

In articol:

Florin Salam a întâmpinat mai multe probleme de sănătate în ultima vreme, având nevoie de îngrijirea medicilor pentru câteva zile. În acea perioadă, în presă au apărut informații eronate despre moartea artistului, stârnind panică în rândul românilor. Acum, la distanță de circa două săptămâni de la spitalizarea sa, soția manelistului, Roxana Stoian, a vorbit despre o eventuală retragere din muzică a soțului său, având în vedere faptul că până acum a muncit

din greu pentru familia lui.

Florin Salam este unul dintre cei mai de succes maneliști de la noi din țară. Este foarte apreciat și iubit de o mulțime de oameni, iar evenimentele la care cântă devin memorabile. Problemele de sănătate ale lui Florin Salam au adus cu sine și mai multe zvonuri legate de retragerea sa din muzică. Roxana Stoian a vorbit despre acest subiect, spulberând orice zvon.

Roxana Stoian, despre retragerea din muzică a lui Florin Salam

În cadrul unui interviu, Roxana Stoian a declarat că Florin Salam nu are de gând să se retragă din muzică, în ciuda faptului că a trecut printr-o perioadă mai dificilă de sănătate. Manelistul își respectă foarte mult munca și va duce această meserie până la capăt.

„Cred că eu aș fi cea mai fericită să se retragă. Glumesc! Soțul meu nu se va retrage niciodată și, atunci când o va face, o va face frumos, așa cum este meritul lui după atâta muncă”, a declarat Roxana Stoian, conform Antena Stars.

De asemenea, Roxana Stoian s-a deschis și mai mult în fața fanilor lor. A povestit despre cum se simte Florin Salam în prezent, precizând că nu este recuperat în totalitate, însă este îngrijit așa cum se cuvine de respectă tot ceea ce spune medicul.

„Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a spus Roxana Stoian.