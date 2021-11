Roxana Vancea, primele declarații din maternitate. Modul neașteptat prin care a ales să nască: "Fără nimic, ca bunica"

In articol:

Miercuri, 18 noiembrie, Roxana Vancea a devenit mămică pentru pentru prima oară și a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vedeta a vrut să împărtășească și fanilor ei momentele speciale prin care trece și a publicat imediat, pe rețelele de socializare o poză cu mânuța băiețelului ei.

Roxana și partenerul ei, Dragoș Paiu sunt în al nou-lea cer și așteaptă cu nerăbdare să îl aducă acasă pe micul membru al familiei. Roxana este pregătită să îmbrățișeze rolul de mămică, mai ales că, în tot acest timp a dovedit cât de pricepută este în a avea grijă de băiețelul, din altă relație a lui Dragoș.

Cum a ales vedeta să aducă pe lume primul său copil

Roxana a făcut primele declarații despre modul ales de a-l aduce pe lume pe băiețelul ei. Vedeta a născut pe cale naturală, fără anestezie epidurală. Micuțul este perfect sănătos, iar pe toată perioada sarcinii burtica Roxanei nici nu s-a observat.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, ne-a dezvăluit aceasta., a mărturisit Roxana Vancea pentru Click.ro

Prima postare a Roxanei, de la naștere[Sursa foto: Instagram]

Deși a fost o sarcină cu risc, Roxana a născut fără probleme,, Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând.", spune vedeta.

Ce este epidurala

Femeile care aleg să își aducă nou-născuții pe lume prin naștere naturală, trebuie să ia în calcul dacă să facă sau nu o anestezie epidurală. Dar părerile mămicilor sunt împărțite, când vine vorba de acest subiect.

Epidurala este un tip de anestezie locală care blochează impulsurile nervoase ale segmentelor spinale inferioare, ceea ce se traduce printr-o sensibilitate scăzută în regiunea inferioară a corpului. Procedura este efectuată de către un medic anestezist, printr-o injectare în spate între două vertebre lombare, a unui produs analgezic., scrie Adevărul.ro

Acesta se referă la reducerea intensităţii durerii din travaliu, fără însă a anula percepţia contracţiilor, fapt ce i-a adus anesteziei epidurale o susţinere largă. Peste 70% dintre femeile care au folosit-o la naştere declară că ar mai apela la ea şi a doua oară., conform site-ului.

