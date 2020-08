In articol:

Roxana Vancea și Dragoș la cununia civilă

Roxana Vancea și soțul ei au făcut în urmă cu an de zile cununia civilă, însă se pare că se gândesc și la nuntă. Frumoasa vedetă vrea să aibă de o nuntă cu totul și cu totul specială!

Citeste si: Dezvăluirile șocante ale pacienților depistați pozivit cu Covid-19! "Că de cancer încearcă, dar de corona nu scapă..."

Citeste si: Detalii de ultimă oră! Gheorghe Dincă se folosește de soția lui pentru a scăpa de închisoare!

Citeste si: Telefoanele revoluționare, special pentru bețivi. Ce vor păți prietenii alcoolului - evz.ro

Citeste si: Un hoț de lemne, din județul Gorj, împușcat de polițiști. Bărbatul i-a amenințat cu o sabie pe oamenii legii

Roxana Vancea, detalii despre nuntă

După ce în urmă cu an de zile, fosta asistentă de televiziune a spus Da în fața ofițerului de starea civilă, se pare că la momentul actual, Roxana se gândește și la nuntă. Se pare că vedeta își dorește ceva restrâns, doar cu câteva persoane apropiate.

Roxana s-a căsătorit cu Dragoș și formează o familie frumoasă. În plus, vedeta poate spune că are și copil, pentru că soțul ei are un copil dintr-o căsnicie anterioară. Cei trei sunt foarte fericiți împreună și de cele mai multe ori postează fotografii pe contul de Instagram.

Roxana Vancea își dorește o nuntă pe malul mării

În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre momentul mult visat, nunta. Se pare că cei doi nu vor să facă o cununie religioasă tradițională, ci vor să țină acest eveniment important pe o plajă.

”Nu am pregătit nimic, nu ne-am gândit încă. Mie nu-mi place ideea aia de mulți oameni, eu vreau să mă simt eu bine, nu invitații să se simtă bine. I-am propus lui Dragoș să facem nunta pe o insulă, noi cu nașii. O să fie ceva să se potrivească cu plaja (n.r referitor la rochia de mireasă) În luna de miere sunt doar eu cu el și cu copilul.”, a declarat Roxana Vancea, conform Antena Stars.