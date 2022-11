Ruby a căzut de patru ori în timpul unui concert! Tot în fața oamenilor, vedeta a fost la un pas să rămână complet goală după ce i s-a rupt rochia

In articol:

Pe Ruby o cunoaște toată țara. De ani de zile, de când a devenit celebră, aceasta a avut sute de concerte, atât în România cât și peste hotare.

Majoritatea spectacolelor pe care le susține artista se încheie cu bine și emană doar energie pozitivă atât pentru vedetă, cât și pentru public.

La unele evenimente însă, ghinionul pare că se ține scai de artistă.

Ruby a avut parte de un ghinion teribil atunci când a urcat pe scenă

La fel ca majoritatea artiștilor, și Ruby are câteva experiențe neplăcute din timpul concertelor sale, pe care cu siguranță nu le va uita prea curând.

Unul dintre aceste momente s-a petrecut la unul dintre spectacolele de început de carieră a vedetei. Așa cum știe toată lumea, Ruby are în jurul ei mai mereu dansatori, pentru că îi place să aducă în fața spectatorilor momente dinamice. Iată însă că, într-o seară, dansul a încurcat-o peste măsură pe vedetă.

„S-a întâmplat la unul dintre primele mele concerte. Am căzut la fel, de multe ori, când am un ghinion mic, îl am în lanț. Am căzut de multe ori, purtam niște tocuri foarte înalte și aveam patru dansatori, de unul dintre ei m-am împiedicat. Se întâmpla în Cipru”, a povestit Ruby, pentru un post de televiziune.

Artista a avut o pățanie și cu rochia pe care a purtat-o la alt spectacol, tot din cauza faptului că a fost foarte activă pe scenă. După ce a dansat, articolul vestimentar s-a desprins pur și simplu de pe cântăreață, aceasta fiind la un pas de a rămâne doar în lenjerie intimă.

„Mi s-a întâmplat să mi se rupă rochița pe mine în timpul concertului. A fost foarte ciudat, pentru că era o rochiță din plasă de metal și eu pe scenă sunt foarte dinamică, îmi dau tot sufletul și nu a rezistat dinamismului meu rochița. S-a rupt o bretea, noroc că aveam sutien. Am prins-o, s-a rupt apoi alta, s-a rupt rochia în seara aia în mai multe locuri. Am găsit un mod interactiv de a rezolva problema. Am rugat câte o fetiță din public să mă ajute cu ea să o pun la loc de fiecare dată”, a mai spus artista.