cântăreața Ruby

Ruby este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. În plus, vedeta este foarte activă pe conturile de socializare, motiv pentru care în ultima perioadă le-a transmis urmăritorilor ei că nu trece printr-o perioadă foarte bună și că are ceva probleme de sănătate.

Ruby, detalii despre starea de sănătate

Se pare că în ultima perioadă, artista nu a respectat sfaturile medicului și a avut probleme de sănătate din cauza aceasta. Ruby a particpat la o emisiune unde a trebuit să demonstreze că este potrivită acestui tip de emisiune, așa că a făcut mai multe lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă. Astfel, artista a avut ceva probleme la nivelul bustului din această cauză.

”Trebuia eu să-i arăt lui Nea Marin că-s cel mai tare “băiat” din echipa asta, formată numai din băieți. Și m-a pus să sparg lemne acum câteva zile. Și iată-mă din nou la spital”, a povestit artista.

“Nu vă îngrijorați pentru mine, că n-am probleme decât pe cele pe care mi le fac singură. Nu am avut grijă de intervenția mea de la sâni, din păcate, spre rușinea mea, am niște zvâcuri din astea de nebună și nu pot să stau potolită niciodată. Promit că voi sta tot anul cuminte, ca să nu mai fie nicio problemă.

Ruby

După prima mea intervenție la sâni am fost a doua zi în frig, la concert în Iași, și am început să fac pe acolo ca o nebună. Și m-am comportat tot timpul ca și când nu s-a întâmplat nimic, pentru că mie nu mi place să iau în serios bolile. A trebuit să intervină din nou doamna doctor. Dar nu am fost cuminte nici după intervenție, am fost la Survivor, nu am avut grijă de mine. Am început să rețin apă, doamna doctor a rezolvat problema”, a mai povestit vedeta.