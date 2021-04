Ruby, dezvăluiri incendiare despre viața amoroasă! Artista a recunoscut pe cine ar invita în dormitor, alături de iubitul ei

In articol:

Ruby este una dintre cele mai iubite artiste din România. Simțul dezvoltat al umorului și vocea i-au adus cântăreței un succes formidabil. Invitată în cadrul unei emisiunii, frumoasa brunetă a făcut o dezvăluire uluitoare. Mai exact, Ruby a acceptat invitația lui Marius Manole de a răspunde la cele mai incomode curiozități.

Felurile de mâncare din care Ruby a fost nevoită să aleagă au fost neașteptate: testicule de porc, gheare de pui, găluște putrezite sau penis de taur.

Ei bine, una dintre curiozitățile moderatorului a fost pe cine ar invita frumoasa vedetă în dormitor. Fără să stea prea mult pe gânduri, artista a răspuns imediat, spunând că atât Antonia, cât și Lidia Buble ar fi o partidă bună.

Citeste si: Ruby, șocată de filmele pentru adulți apărute pe internet! Cum a reacționat vedeta, după ce s-a spus că ea este protagonista: ”Nu îmi vine să cred”

„ Eu, Robert și o fată. Dacă ar fi, dar nu pentru că sunt foarte geloasă și apoi ar fi un calvar viața lui. Nu știu ce să zic, nu am trăit un astfel de moment. Dacă ar fi ca în filme, cum ar trebui să fie… dar ipotetic vorbind. Deci cu o femeie, nu aș putea să văd doi bărbați care… nu îmi mai trebuie un bărbat. Lidia Buble ar fi o partidă bună, Antonia la fel, dar ea are copii. Cu Antonia aș face și niște piese, melodii și un copil. Este foarte frumoasă. Aș face multe cu ea. I-aș face și un copil!”.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Ruby și iubitul ei, Robert[Sursa foto: Facebook]

Ruby, dezvăluiri despre partenerul său de viață

De aproximativ zece ani, Ruby trăiește o frumoasă poveste de iubire alături e dansatorul ei, Robert. Potrivit spuselor sale, vedeta a recunoscut că s-a îndrăgostit de actualul ei iubit de pe vremea când se afla într-o relație cu fostul partener, Oxi Cristian.

Citeste si: Ruby, metodă neobișnuită pentru un somn profund! Vedeta își pune lenjeria intimă pe cap: „Să-mi trimiteți un premiu că v-am zis”

„Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului. M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”.