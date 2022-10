Ruby, mărturii emoționante după ce a plâns la primul concert de la moartea lui Nosfe: "Nu m-am mai putut abține! Fiecare vers punea și mai tare sare pe rană" | EXCLUSIV

In articol:

Ruby a fost colegă de scenă cu Nosfe, dar și bună prietenă. Artista suferă enorm după pierderea acestuia, însă și-a găsit puterea să urce pe scenă și să fie fresh pentru fanii săi.

Totuși, emoțiile au copleșit-o imediat pe artistă când a început să cânte "Condimente", piesa pe care a lansat-o și a interpretat-o alături de Nosfe. Melodia a fost un adevărat hit, iar fanii au izbucnit și ei în lacrimi în momentul extrem de emoționant.

Ruby suferă enorm după moartea lui Nosfe

Moartea fulgerătoare a lui Nosfe a adus un val de tristețe în rândul artiștilor. Ruby i-a fost colegă de scenă, dar și bună prietenă artistului, iar în prezent recunoaște că nu și-a revenit după momentele tragice.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Ruby după ce au devenit virale imaginile în care a plâns la eveniment, iar artista ne-a dezvăluit că suferă enorm, iar în timpul spectacolului nu s-a mai putut

abține și a început să plângă.

"A fost prima dată când am fost nevoită să cânt piesa de când a plecat Nosfe dintre noi și m-au năpădit emoțiile. Nu am mai putut să controlez piesa. Am cântat-o cu noduri în gât, am încercat să fiu cât pot de puternică, dar nu mi-a ieșit", a mărturisit Ruby, pentru Wowbiz.ro.

Ruby, susținută de fani în timpul concertului

Artista s-a bucurat foarte mult de sprijinul fanilor la acel moment și spune că a simțit cum publicul i-a împărtășit durerea.

Ruby ne-a dezvăluit că muncește cât poate de mult și încearcă să se bucure de fiecare rezultat bun al activității sale. Totuși, cântăreața a dezvăluit că încă nu și-a revenit după vestea fulgerătoare a morții lui Nosfe.

"Am simțit că oamenii împărtășesc aceeași emoție cu mine. Încă nu îmi vine să cred că s-a întâmplat, încă nu m-am obișnuit cu ideea și acum și versurile din piesă mă afectează. Fiecare vers care curge mi se părea că pune și mai tare sare pe rană.

Muncesc mereu și surprizele vin odată ce iese și rodul muncii. Zilele acestea nu am cum să mă concentrez la altceva decât ceea ce s-a întâmplat. Pe noi, cei mai apropiați ne-a șocat într-un mare fel", a mai povestit Ruby, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ruby le-a cerut fanilor să cânte ei piesa "Condimente", piesă pe care artista o interpreta în mod normal alături de regretatul cântăreț.

Cântărețul a fost înmormântat în urmă cu o săptămână, iar nume mari din industria muzicală au venit să-l conducă pe ultimul drum. Colegii de trupă i-au dus sicriul la locul de veci și artiștii și vedetele au adus un ultim omagiu la cimitirul din Dumbrăveni.

Nosfe a murit la 37 de ani

Vestea morții lui Nosfe i-a șocat pe artiștii din România. Cântărețul a murit în somn, la doar 37 de ani. Vedeta ar fi suferit un infarct, după ce a susținut ultimul concert alături de Șatra Benz.

Spectacolul a avut loc în București, acolo unde fanii au venit în număr mare fără să știe ce avea să se întâmple după spectacol. Artistului i s-ar fi făcut rău cât se afla pe scenă, iar la scurtă vreme ar fi plecat acasă.

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică acesta și-a dat ultima suflare, cea care i-a alertat pe medicii și polițiști fiind chiar soția lui.

