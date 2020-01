Rudele Alexandrei și Luizei, fetele dispărute din Caracal, au organizat un marș în semn de protest, în Capitală

Rudele Alexandrei Măceşeanu şi Luizei Melencu, cele două adolescente dispărute in Caracal, au organizat un marş in semn de protest in Capitală. Oamenii spun că anchetatorii se grăbesc să inchidă cazul şi că nimeni nu le-a căutat pe cele două fete. Alături de ei, au venit oameni din mai multe zone ale ţării, solidari cu drama celor două familii.