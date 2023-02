Ruptură totală între Mititelu şi galerie! Patronul lui FC U Craiova, şantajat de suporteri

In articol:

Războiul dintre Adrian Mititelu şi galeria lui FC U Craiova a ars mocnit, până la incidentele din meciul cu Sepsi, când, din cauza scandările xenofobe ale fanilor olteni, partida a fost suspendată.

Mititelu a anunţat că este şantajat de suporterii lui FC U Craiova

Conflictul a luat amploare, Mititelu delimitându-se de fanii echipei sale.

Comportamentul suburban al suporterilor echipei pe care o finanţează, din timpul partidei cu Sepsi, l-a făcut pe Adrian Mititelu să renunţe la orice idee de împăcare cu fanii. Patronul formaţiei din Bănie a dat de înţeles că o anumită parte a galeriei îi doreşte răul şi că incidentele de la Sfântu Gheorghe au fost premeditate.

"Vă spun că este un curent, e un mod de galerie care a apus, de fapt. Sunt ultimele zvâcniri ale unor indivizi, care cred că pot impune politica cluburilor, care cred că sunt mai presus de lege şi de ordine şi care au fost toleraţi. Din păcate, şi noi, cluburile, şi eu i-am ajutat să ajungă în această situaţie în care au ajuns şi au făcut un prăpăd. Unii lideri ai galeriei noastre consideră că pot să îşi facă singuri dreptate. Suntem şantajaţi, dar astea sunt altele, care fac obiectul unui dosar. Epoca galeriilor cu astfel de mode a apus.

Ştiu că Oltenia a fost ţara lui Papură Vodă, adică neguvernabilă, ne-au abandonat austriecii, Ţara Românească a vrut să scape de noi, iar fanii din galerie au impresia că ei, dacă au fost alături de noi, de echipa asta, iar eu niciodată nu o să uit, pentru că aportul lor a fost foarte important... Dar asta nu înseamnă... De asta am închis ochii. M-au şantajat, am zis <<Domnule, lasă-i>>. Au fost alături de echipă, dar gata, băieţi. Stop! S-a terminat era ultrasilor care depăşesc limitele", a declarat Mititelu, într-o conferinţă de presă.

Mititelu e sigur că echipa sa va pierde procesul de la Comisia de Disciplină

Imediat după ce partida de la Sfântu Gheorghe a fost suspendată, Adrian Mititelu a ieşit public, declarând că echipa sa nu va pierde meciul la "masa verde", fiind foarte sigur pe el. Patronul din Craiova susţinea că clubul său nu a fost implicat în organizarea deplasării suporterilor la Sfântu Gheorghe. Ulterior însă, Mititelu a aflat că ofiţerul de presă al echipei a semnat un document care certifică fix acest aspect şi că clubul este răspunzător de fanii prezenţi pe stadionul din Sfântu Gheorghe.

"Am luat una în bărbie, colaboratorii mei și-au bătut joc de mine. Am fost păcălit. Această fițuică are valoare juridică. Un oltean se presupune că ar fi mai inteligent în gândire decât un ardelean, dar se pare că acum s-a întâmplat invers. Din ultimele mele cercetări, se pare că 90% a fost rugat să semneze de cei de la Sepsi, să se asigure gazdele că nu rup fanii noștri scaunele, i-au promis că nu ajunge foaia la Craiova. A semnat ca primarul.

A zis că vrea să vadă meciul, nici nu știu ce căuta la stadion. I-a fost teamă să-mi spună că a semnat și m-a pus într-o situație de tot rahatul! Am făcut o anchetă azi, a semnat hârtia după prima întrerupere a arbitrului, printr-un coclau, printr-o înfundătură. Nu pot să cred că există oameni atât de idioți la noi în club! De corupție nu-l acuz. A fost avertizat, la fel ca toți angajații, să nu semneze nimic la Sf. Gheorghe!", a declarat Mititelu la Orange Sport.

Meciul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe şi FC U Craiova a durat doar 26 de minute, pentru că a fost suspendat din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor olteni. În primă fază, arbitrul Andrei Chivulete a întrerupt partida şi a trimis cele două echipe la vestiare. După zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul s-a reluat, însă doar pentru câteva secunde. Scandările xenofobe au continuat, iar Chivulete a oprit definitiv meciul. Acest caz va fi discutat la Comisia de Disciplină a FRF şi, cel mai probabil, FC U Craiova va pierde meciul cu 0-3 la "masa verde".