Rușii au ocupat un sat din apropierea Kievului și au scris pe gardurile unor case mesajul: „Pașnic. Verificat”. Ce înseamnă, de fapt, aceste inscripții

In articol:

Nu doar locuitorii din Bucha au trăit un adevărat calvar. Povești similare, ai căror autori sunt soldații ruși, vin dintr-un mic sat la 20 km nord-est de Kiev, Bogdanovka, acolo unde locuiau 2.500

de oameni. Ocupația rusă a început pe 8 martie și a durat 20 de zile lungi și apocaliptice pentru mulți dintre ucrainenii care au avut ghinionul de a trăi acolo în aceste vremuri.

Zona este una unde se mută „tineretul” cum spun oamenii din zonă și familiile tinere bogate din Kiev. Acum, însă, după ce armata lui Putin a trecut pe acolo, cuvintele „Pașnic. Verificat” pot fi găsite pe multe dintre case, porți și garduri. Iată ce înseamnă aceste cuvinte și ce le-au făcut localnicilor pe perioada cât satul a fost la mila lor.

Imagini din ziua în care soldații au pătruns în sat cu blindatele de război. [Sursa foto: Captură video ]

Crime, abuzuri sexual și teroare! Asta au trăit localnicii din Bogdanovka, după ce rușii au pus stăpânire pe satul lor

Ocupația a început pe 8 martie, iar a doua zi deja lucrurile erau clare. Soldații ruși nu aveau deloc gânduri pașnice cu localnicii.

Ucrainenii povestesc că au trăit un coșmar timp de 20 de zile, în care crimele și abuzurile sexuale au fost la ordinea zilei, totul după bunul plan al militarilor.

O supreviețuitoare își amintește cu amar cum aceștia i-au ucis soțul după ce bărbatul le-a spus că nu are țigări să le dea. Militarii s-au înfuriat și l-au împușcat direct în cap.

Citeste si: Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf s-au împăcat? "Amândoi întotdeauna"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

O victimă a abuzurilor lor sexuale rememorează noaptea în care și-a pierdut soțul, după ce a fost ucis cu sângere rece de soldați pe motiv că este nazist, iar mai apoi, amenințată cu arma la tâmplă, a fost batjocorită de aceștia și amenințată că va fi ucisă în fața fiului ei.

„Era complet întuneric, au bătut la poartă. Am coborât în ​​camera de cazane unde dormea ​​fiul meu, iar Alexei s-a dus să deschidă ușa. Apoi am auzit o împușcătură și apoi pași în interiorul casei. Au strigat la mine: „Ieși afară!” Am întrebat: „Unde este soțul meu?” Apoi bărbatul în uniformă neagră a spus: „Nu mai ai soț, era nazist, așa că l-am împușcat”, le-a povestit femeia jurnaliștilor site-ului independent rus Meduza și a celor implicați în proiectul Astra.

inscripțiile de pe garduri: „Pașnic. Verificat” [Sursa foto: Meduza.io ]

Ce înseamnă cuvintele scrise de ruși pe gardurile și locuițele lor

Militarii ruși au început să inspecteze toate casele, căci acolo urmau să se instaleze. Astfel că în toate în care au intrat există inscripțiile de pe garduri: „Pașnic. Verificat”.

Citeste si: Vladimir Putin a decorat militarii acuzați pentru crimele de la Bucha. Brigada rusă a primit Titlul Onorific de Gardă, în urma "acțiunilor exemplare"

Satul a fost eliberat pe 29 martie, după ce militarii au fugit, dar nu înainte să lase prăpăd în urma lor. Au distrus locuințe, au minat școala din sat, au furat tot ce au putut, au abuzat femei și le-au ucis soții.

Citeste si: Un barman din Spania a fost bătut cu bestialitate de trei ruși, după ce acesta le-a spus: „Sunt ucrainean, Slavă Ucrainei”

„După retragerea rușilor, semnele lăsate de aceștia au fost înlocuite de militarii ucraineni cu altele noi. Un punct însemna că locuința este una sigură, iar un semn de întrebare că ar putea fi periculos să intri. Nu de puține ori locuitorii care se întorceau în casele lor au găsit bombe și mine”, a povestit un localnic pentru sursele menționate mai sus.